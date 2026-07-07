Momenti di forte apprensione si sono vissuti a Bolzano, lungo la pista ciclabile di via Genova, in un tratto particolarmente frequentato e compreso tra ponte Roma e via Rovigo. L'episodio ha visto il cedimento improvviso di due grossi rami di un albero, che sono piombati con violenza sulla corsia riservata alle biciclette. Nonostante la dinamica potenzialmente pericolosa, si è registrato un esito fortunato: nessun ferito è stato coinvolto nell'incidente.

Al momento esatto del crollo, la fortuna ha voluto che nessun ciclista o pedone stesse transitando nel punto preciso dell'impatto.

La prontezza di alcuni ciclisti di passaggio è stata cruciale: sono riusciti a frenare in tempo, evitando i tronchi per pochi metri, e hanno immediatamente lanciato l'allarme. L'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e risolutivo. Gli operatori si sono recati sul posto con celerità per procedere alla rimozione dei rami caduti, mettere in sicurezza l'intera area interessata e, non meno importante, verificare attentamente la stabilità della pianta coinvolta, per scongiurare ulteriori pericoli.

L'intervento dei vigili del fuoco e la messa in sicurezza

I vigili del fuoco, giunti sul luogo dell'evento subito dopo la segnalazione, hanno operato con grande professionalità per liberare la pista ciclabile dall'ingombro dei rami e per garantire la piena sicurezza dei passanti e degli utenti della strada.

L'attività di verifica della stabilità dell'albero è stata condotta con la massima accuratezza, un passaggio fondamentale per escludere qualsiasi rischio residuo e prevenire futuri incidenti su una delle principali arterie ciclabili della città di Bolzano. La tempestività e l'efficacia dell'intervento hanno permesso di ripristinare rapidamente la normalità e l'agibilità del percorso.

La pista ciclabile di via Genova: un'infrastruttura chiave per Bolzano

La pista ciclabile di via Genova rappresenta un'infrastruttura di primaria importanza per la mobilità sostenibile all'interno del tessuto urbano di Bolzano. Il suo percorso si snoda in una zona centrale della città, collegando strategicamente ponte Roma e via Rovigo, e offrendo un collegamento essenziale e sicuro sia per i ciclisti che per i pedoni che quotidianamente la utilizzano.

La gestione e la manutenzione di queste aree vitali per la circolazione sono affidate al Comune di Bolzano, ente responsabile della cura delle piste ciclabili cittadine e della salvaguardia della sicurezza di tutti i suoi utenti. Eventi come quello accaduto sottolineano l'importanza di una costante vigilanza e di interventi rapidi per preservare l'integrità e la funzionalità di tali percorsi.