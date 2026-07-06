Prendono ufficialmente il via i lavori per la costruzione della Pedemontana piemontese, una nuova arteria stradale destinata a connettere Masserano, in provincia di Biella, con Ghemme, in provincia di Novara. L'avvio del cantiere è stato celebrato con una cerimonia istituzionale tenutasi presso il campo base allestito a Ghislarengo, nel Vercellese. All'evento hanno partecipato numerose figure di spicco, tra cui il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l'assessore regionale Enrico Bussalino, l'amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, oltre a rappresentanti di Anas, Webuild e dei Comuni direttamente interessati dal tracciato.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo asse viario di circa 15 chilometri, che richiederà un investimento complessivo di circa 384,5 milioni di euro. Questa nuova infrastruttura attraverserà le province di Biella, Vercelli e Novara, interessando sette comuni: Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Romagnano Sesia e Ghemme. Il collegamento diretto tra la SP142 e l'autostrada A26 sarà garantito da quattro svincoli principali situati a Masserano, Roasio, Gattinara e Ghemme. Sono state introdotte anche alcune modifiche tecniche rispetto alla versione originale del progetto, tra cui un nuovo assetto per il viadotto sul Sesia, l'adeguamento del viadotto di Rovasenda per migliorarne la sicurezza idraulica, interventi specifici sul reticolo delle acque e il trasferimento del campo base in un'area industriale dismessa a Ghislarengo.

La durata stimata dei lavori è di circa tre anni.

Un'opera strategica e il supporto istituzionale

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore regionale alle Infrastrutture strategiche e Logistica, Enrico Bussalino, hanno definito l'avvio dei lavori un momento storico per il territorio. Hanno sottolineato come, dopo anni di attesa, l'infrastruttura entri finalmente nella fase realizzativa, confermando l'impegno del Governo e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a investire in opere strategiche. Tali interventi sono volti a rafforzare la competitività del sistema produttivo e a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Per garantire un confronto costante con il territorio, la Regione Piemonte ha istituito il Comitato di supporto alla Pedemontana Piemontese, un tavolo permanente che ha coinvolto Province, Comuni e tutti i soggetti interessati, con l'obiettivo di affrontare le criticità e condividere le soluzioni necessarie per accompagnare la realizzazione dell'opera.

La Pedemontana piemontese è un'opera attesa da decenni, riconosciuta come infrastruttura strategica per la Regione Piemonte fin dagli anni Settanta. Il suo percorso progettuale è stato lungo e complesso, caratterizzato da modifiche di tracciato, intensi confronti politici, ricorsi, espropri e numerose autorizzazioni, fino all'attuale avvio dei cantieri. Negli ultimi tempi, non sono mancate le discussioni sulla paternità dell'opera: Fratelli d’Italia ha rivendicato il ruolo del Governo, mentre la Lega ha evidenziato il contributo del ministro Salvini e del viceministro Rixi nel reperimento delle risorse. Di contro, la consigliera regionale Simona Paonessa (Pd) ha sottolineato che infrastrutture di tale portata sono il risultato di un percorso istituzionale pluriennale, non l'iniziativa di un singolo partito o governo.

Contesto e benefici dell'opera

L'intervento per la Pedemontana piemontese si inserisce in un contesto più ampio di miglioramento della rete viaria regionale, collegando l'autostrada A4 Torino-Milano (a Santhià) con la A26 Genova-Gravellona Toce (a Ghemme). L'obiettivo primario è migliorare la viabilità e la connessione tra le province coinvolte, stimolando lo sviluppo economico e facilitando la mobilità locale. La concretizzazione di questa infrastruttura rappresenta un passo fondamentale nel potenziamento delle vie di comunicazione del Piemonte, con benefici attesi sia per la fluidità del traffico locale che per l'intero sistema produttivo della regione.