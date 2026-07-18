I consiglieri regionali di maggioranza Michelini, Ricci, Simonetti, Filipponi e Maria Grazia Proietti, insieme all’assessore regionale ai Trasporti Francesco De Rebotti, hanno effettuato un sopralluogo presso la stazione ferroviaria di Terni il 18 luglio 2026. L'iniziativa è stata organizzata per verificare direttamente le condizioni del servizio ferroviario e accogliere l’arrivo dei treni interessati da ritardi e disservizi, in vista della seduta della Seconda commissione, convocata per il giorno successivo e dedicata all’ascolto dei pendolari.

Durante il sopralluogo, i rappresentanti regionali hanno riscontrato una situazione che conferma le segnalazioni quotidiane dei viaggiatori: impianti di climatizzazione non funzionanti, servizi igienici fuori uso, carrozze sovraffollate, continui ritardi, cancellazioni di treni e frequenti dirottamenti dei convogli regionali sulla linea lenta. Le testimonianze raccolte hanno evidenziato esperienze definite "al limite dell’umanamente sopportabile", con persone costrette a scendere dai convogli dopo ore di viaggio nei giorni più caldi dell’estate. I partecipanti hanno sottolineato che "quanto sta accadendo rappresenta una lesione del diritto alla mobilità e della qualità della vita di migliaia di cittadini".

Criticità del nodo ferroviario Orte-Roma

Particolare attenzione è stata posta alla situazione dello snodo ferroviario Orte-Roma, descritto come un "imbuto" per la circolazione nel Centro Italia. Le criticità infrastrutturali e organizzative che interessano questo tratto determinano ripercussioni sistematiche sui servizi delle Regioni del centro Italia, con continui rallentamenti e lo spostamento dei convogli sulla linea lenta, aggravando ulteriormente tempi di percorrenza e disagi per i pendolari.

L’assessore De Rebotti ha ribadito la volontà della Regione di mantenere alta l’attenzione sulle criticità emerse, portandole all’attenzione di Rfi, Trenitalia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’obiettivo di individuare soluzioni immediate e strutturali.

La Regione attende inoltre la concessione di un tavolo di confronto richiesto da mesi.

Audizione del Comitato "Vita da pendolari Umbria"

Nel corso della seduta della Seconda commissione dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, presieduta da Letizia Michelini e tenutasi a Terni, sono stati ascoltati i rappresentanti del Comitato “Vita da pendolari Umbria”. Questi ultimi hanno denunciato condizioni di viaggio difficili, tra cui ritardi, cancellazioni, coincidenze perse, cambi improvvisi nella composizione dei treni e informazioni spesso tardive o insufficienti. Inoltre, sono emerse condizioni non adeguate delle carrozze: climatizzazione non funzionante, servizi igienici fuori uso, sovraffollamento, scarsa pulizia e guasti tecnici, causando un'esperienza indecorosa per utenti che pagano un abbonamento e si affidano al servizio pubblico.

I pendolari hanno sottolineato che la situazione è insostenibile per migliaia di cittadini.

L’assessore De Rebotti ha evidenziato gli “effetti penalizzanti” della delibera Art 49/2026 per le reti ferroviarie, chiedendo l’intervento del Governo per correggere gli effetti distorsivi, e sostenendo la necessità di un dialogo con Marche, Toscana e Lazio, nonché un confronto con Rfi. Ha sottolineato l’importanza di un ulteriore intervento con Art, Rfi, Trenitalia e Governo per garantire maggiore tutela ai territori e continuità del servizio.

Infine, è stata condivisa la necessità di convocare Trenitalia in audizione per chiarimenti sui disservizi quotidiani. La presidente Michelini ha ribadito l'obiettivo di restituire dignità ai pendolari umbri.