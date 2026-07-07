Le principali associazioni della pesca siciliana hanno richiesto un incontro urgente con il governo regionale per affrontare la grave crisi del comparto. L'appello evidenzia come diverse marinerie dell'isola siano al limite della sostenibilità. Le organizzazioni intendono discutere con la Regione Siciliana le problematiche che minacciano l'economia del settore, cercando soluzioni immediate.

La situazione è descritta come insostenibile: l'aumento dei costi di gestione e le difficoltà di mercato rendono ogni uscita in mare antieconomica. Per molti operatori, infatti, "uscire in mare è diventato una perdita", con spese superiori ai ricavi.

Questa condizione spinge le associazioni a sollecitare un confronto istituzionale per urgenti misure di sostegno.

Le richieste del comparto pesca

Le associazioni hanno sottolineato la gravità della situazione, avvertendo che senza interventi tempestivi,il rischio è il fermo di numerose imbarcazioni. Tra le proposte figurano misure di sostegno economico e interventi normativi per alleggerire i costi fissi e migliorare la competitività del settore. Ribadiscono l'urgenza di un dialogo per prevenire un ulteriore aggravamento.

La tensione è alta nelle marinerie siciliane: i pescatori minacciano il blocco dei porti se non verranno adottate risposte adeguate. La protesta nasce dall'incapacità di coprire le spese essenziali per l'attività, condizione definita insostenibile.

L'appello alle istituzioni regionali è per un intervento immediato.

Il ruolo della Regione Siciliana

La Regione Siciliana, tramite l'Assessorato competente, detiene la gestione delle politiche e dei fondi per la pesca. Promuove la sostenibilità ambientale ed economica delle attività e coordina il supporto alle marinerie locali. La collaborazione sinergica tra associazioni e Regione è cruciale per identificare soluzioni efficaci alle attuali criticità.

Le associazioni della pesca attendono una risposta ufficiale dalla Regione Siciliana, sperando che il confronto porti ad azioni che garantiscano la continuità e la sostenibilità delle attività sull'isola, salvaguardando un settore vitale.