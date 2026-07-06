Un grave incidente sul lavoro si è verificato il 3 luglio 2026 a Pescasseroli, dove un operaio edile di 46 anni, residente a Faenza, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da una tettoia. L'episodio è avvenuto nell’area di una stazione di servizio situata lungo la Strada Statale 83, nel territorio comunale.

L'uomo stava svolgendo lavori sulla copertura della struttura quando un pannello in fibra-cemento ha ceduto improvvisamente, causandone la caduta da un'altezza di oltre tre metri. Le persone presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, e i sanitari del 118 sono intervenuti con prontezza.

Dopo le prime cure sul posto, l'operaio è stato stabilizzato e trasferito d'urgenza in elisoccorso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, in codice rosso. Al momento del ricovero, gli è stato riscontrato un trauma cranico con sospetta emorragia cerebrale. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata, in condizioni serie ma, secondo le prime valutazioni, non in pericolo di vita.

Le indagini delle autorità e gli accertamenti in corso

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castel di Sangro, sotto la guida del capitano Giuseppe Testa. Insieme a loro, il personale della Medicina del lavoro della ASL territoriale e gli ispettori del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro hanno avviato le procedure di rito.

Sono stati eseguiti rilievi tecnici approfonditi e raccolte testimonianze fondamentali per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il pieno rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro. La Procura della Repubblica di Sulmona ha prontamente aperto un fascicolo per lesioni colpose gravissime, avviando un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità.

È stata inoltre verificata la regolare posizione contrattuale dell'operaio coinvolto nell'incidente. Al momento, le autorità non hanno ritenuto necessario disporre il sequestro del cantiere né la sospensione delle attività presso la stazione di servizio interessata, in attesa degli esiti delle indagini.

Il ruolo della ASL per la sicurezza sul lavoro

Il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL territoriale svolge un ruolo essenziale nella vigilanza e nel controllo per garantire l'applicazione delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli ispettori intervengono in situazioni come questa per accertare eventuali responsabilità e adottare le misure necessarie a tutela dei lavoratori.

Le indagini in corso mirano a chiarire in maniera definitiva le cause del cedimento del pannello e a valutare l'adeguatezza delle misure di prevenzione adottate nel cantiere. Le autorità competenti continuano a monitorare attentamente la situazione e a raccogliere tutti gli elementi utili per una ricostruzione completa e accurata dell'incidente, al fine di prevenire futuri episodi simili.