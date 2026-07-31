La Guardia Costiera di San Benedetto del Tronto ha intensificato i controlli sulla filiera della pesca, culminati nel sequestro di circa 2 quintali di vongole e nell'applicazione di sanzioni amministrative per oltre 7mila euro. L'operazione, svolta durante la stagione estiva, ha mirato a garantire la tutela del consumatore e la sostenibilità della risorsa ittica, monitorando ogni fase.

Irregolarità e sanzioni nel Piceno

Le verifiche hanno evidenziato diverse irregolarità: in banchina, in un centro di spedizione di molluschi bivalvi e a bordo di un'unità da pesca.

Parte del prodotto ittico era privo della documentazione obbligatoria per la tracciabilità, mentre un'altra eccedeva le quote giornaliere autorizzate. Per le violazioni accertate, oltre alle multe, sono stati assegnati i previsti punti a carico del comandante e dell'armatore responsabili, evidenziando la gravità.

Vongole rigettate in mare

Le vongole sequestrate, essendo ancora vive e vitali, sono state immediatamente rigettate in mare dal personale della Guardia Costiera, restituendo i molluschi al loro habitat naturale. Un'azione che riflette l'impegno per la conservazione. Il comandante della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, Capitano di Fregata Giuseppe Quattrocchi, ha dichiarato: “Le attività di controllo e vigilanza sulla filiera della pesca proseguiranno con costanza al fine di tutelare il consumatore finale e garantire la sostenibilità della risorsa ittica”.

Controlli a Giulianova: 180 kg senza tracciabilità

Un'operazione simile è stata condotta a Giulianova, dove i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro, con il supporto della Guardia Costiera, hanno fermato un'autovettura privata che trasportava circa 180 chilogrammi di vongole. Il carico era privo della necessaria documentazione di tracciabilità e il veicolo non rispettava i requisiti per il trasporto di alimenti. Dopo gli accertamenti e l'intervento del Servizio veterinario della ASL, anche queste vongole sono state reimmesse in mare. Questi episodi sottolineano l'importanza di una vigilanza costante per la sicurezza alimentare e la gestione sostenibile delle risorse.