Un vasto incendio è divampato la mattina del 26 luglio 2026 a ridosso delle spiagge di Peschici, nel cuore del Gargano, riportando alla memoria il tragico rogo del 24 luglio 2007 che colpì la stessa area costiera, sebbene in zone boschive differenti. Le fiamme hanno interessato i boschi tra Peschici e Vieste, avvicinandosi pericolosamente al litorale e rendendo necessarie le immediate operazioni di evacuazione dei turisti presenti sulle spiagge.

Nel 2007, il fuoco distrusse migliaia di ettari di vegetazione e provocò tre vittime: Carmela e Romano Fasanella, di 81 e 71 anni, e Domenico De Nittis, 60 anni, deceduto tre giorni dopo a causa delle ustioni riportate mentre cercava di salvare il suo negozio di ceramiche sulla provinciale Peschici-Vieste.

In quell'occasione, migliaia di turisti furono messi in salvo anche via mare, una modalità di evacuazione che si ripete anche oggi, evidenziando una drammatica similitudine.

Evacuazioni e soccorsi in corso

Le operazioni di evacuazione dei turisti sono in corso con il supporto delle imbarcazioni della Guardia Costiera, che stanno prelevando i bagnanti direttamente dalla linea di costa per trasferirli in aree sicure. Il Comune di Peschici ha predisposto un punto di accoglienza presso l’edificio delle scuole elementari di via Montesanto, messo a disposizione di chi necessita assistenza o un luogo protetto durante le operazioni di soccorso.

Il precedente del 2007: vittime e numeri

Nel 2007, il fuoco, alimentato dal forte vento di grecale, lambì le prime strutture turistiche poco dopo le 10 del mattino.

Oltre 300 persone furono medicate per intossicazione da fumo o crisi di panico, e circa 3.000 furono evacuate complessivamente. L’episodio rimane uno dei più gravi incendi degli ultimi decenni nella zona garganica, e la sua memoria contribuisce alla tensione attuale.