Un vasto incendio di natura dolosa ha colpito duramente le aree a ridosso delle spiagge di Peschici, nel cuore del Gargano. Il sindaco della località pugliese, Luigi d'Arenzo, ha espresso la sua ferma convinzione riguardo all'origine criminale dei roghi, dichiarando: "Sono certo che si tratti di atti dolosi perché appiccati in più punti". Questa affermazione sottolinea la presenza di diversi focolai che hanno interessato l'area costiera fin dalle prime ore della mattina, rendendo le operazioni di contenimento particolarmente complesse.

Il primo cittadino ha raccontato di aver agito con prontezza: non appena ha verificato la presenza di un vento forte che spirava sulla zona, ha immediatamente allertato la polizia locale per avviare verifiche lungo la litoranea.

Poco dopo, l'incendio è divampato con violenza, estendendosi rapidamente proprio a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Di fronte all'emergenza, d'Arenzo ha attivato senza indugio il piano di emergenza, mobilitando la Protezione civile comunale e quelle dei Comuni limitrofi di Vieste e Vico del Gargano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, supportati da un imponente dispiegamento di mezzi aerei, tra cui due elicotteri e due Canadair, fondamentali per le operazioni di spegnimento dall'alto.

Evacuazione in mare e la risposta dei soccorsi

Le operazioni di soccorso hanno avuto come priorità assoluta la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Circa 200 bagnanti che si trovavano sulle spiagge sono stati evacuati via mare, un'operazione delicata condotta con l'ausilio di mezzi della Guardia Costiera e di barche turistiche, che hanno garantito il trasferimento in aree sicure.

Il sindaco ha voluto chiarire che "nessun villaggio o struttura turistica è stato evacuato", evidenziando come le misure preventive e la tempestività dell'intervento abbiano permesso di prevenire e arginare qualsiasi grave conseguenza per le strutture ricettive. La macchina dei soccorsi si è attivata con grande prontezza, dimostrando un'efficace coordinazione che ha visto il coinvolgimento anche dell'assessora all'ambiente della Regione Puglia, Debora Ciliento, a testimonianza dell'attenzione istituzionale verso l'emergenza.

A Peschici, il Comune ha prontamente predisposto un punto di accoglienza per le persone evacuate. L'edificio delle scuole elementari di via Montesanto è stato aperto per offrire assistenza immediata e un luogo protetto a chiunque ne avesse bisogno, in attesa che le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area giungessero a conclusione.

L'incendio sul Gargano: un'area vasta sotto attacco

L'incendio ha interessato un'ampia e preziosa area boschiva del Gargano, estendendosi fino a lambire il litorale tra le rinomate località di Peschici e Vieste. Le squadre di soccorso hanno lavorato incessantemente, operando sia da terra che dal mare, con un impiego massiccio di mezzi aerei e navali. L'obiettivo primario è stato il contenimento delle fiamme e la messa in sicurezza di residenti e turisti, minacciati dall'avanzata del fuoco. L'intervento coordinato e sinergico tra Protezione civile, vigili del fuoco e Guardia Costiera ha rappresentato un esempio di efficienza nella gestione dell'emergenza, garantendo non solo lo spegnimento ma anche l'assistenza continua a tutte le persone coinvolte in questa difficile situazione.