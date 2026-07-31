I consiglieri regionali Antonio Mastrovincenzo (Partito Democratico) e Andrea Nobili (Alleanza Verdi e Sinistra) hanno sollevato una ferma protesta contro la prolungata inattività della macchina PET presso l'Ospedale di Torrette ad Ancona. Definendo la situazione "del tutto inaccettabile", i due esponenti dell'opposizione hanno annunciato il deposito di un'interrogazione a risposta scritta alla Giunta regionale delle Marche, evidenziando i gravi disagi per i pazienti oncologici costretti a continui trasferimenti verso altre strutture sanitarie della regione.

L'iniziativa dei consiglieri nasce dalle "numerosissime segnalazioni" ricevute da cittadini, pazienti e malati oncologici, i quali si trovano in una condizione di "esasperazione". Mastrovincenzo e Nobili hanno sottolineato la gravità della situazione che interessa l'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, definendola "non più sostenibile" e un sintomo di come "la malasanità nelle Marche si sia ormai fatta sistema". Hanno inoltre rimarcato che il blocco della PET a Torrette non appare come un episodio isolato, ma un problema più ampio che contribuisce ad allungare pericolosamente i tempi di diagnosi e cura.

L'importanza della PET nella diagnosi oncologica

La PET (Tomografia a Emissione di Positroni) è una tecnologia salvavita considerata imprescindibile per la medicina oncologica moderna.

Questo strumento diagnostico avanzato permette di individuare i tumori in fase precoce e di monitorare l'efficacia delle terapie in corso, evitando procedure invasive. Attraverso l'analisi del metabolismo cellulare, la PET è in grado di rilevare alterazioni biologiche ancor prima che si manifestino modifiche morfo-strutturali, garantendo una tempestività diagnostica cruciale per l'esito delle cure.

Le richieste alla Giunta regionale e la tutela del diritto alla salute

Nell'interrogazione presentata, i consiglieri Mastrovincenzo e Nobili hanno chiesto alla Giunta regionale di fornire chiarimenti immediati su diversi punti critici: da quanto tempo si siano interrotti gli esami diagnostici con la PET, quali siano le ragioni precise di questo blocco persistente e quali misure concrete si intendano adottare per ripristinare il più rapidamente possibile il regolare utilizzo del macchinario.

Hanno concluso la loro denuncia affermando che tale situazione "viola apertamente il diritto alla salute dei marchigiani, un principio fondamentale tutelato e sancito dalla nostra Costituzione".

Nel contesto dell'Ospedale di Torrette, sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, si registra anche un recente sviluppo infrastrutturale. Il 20 luglio 2026 è stato siglato un accordo significativo tra Provincia, Comune di Ancona, Regione e Azienda Ospedaliera per un investimento di 7 milioni di euro destinato alla realizzazione di nuovi parcheggi. Il progetto prevede la creazione di una nuova area di sosta a monte del polo ospedaliero, capace di offrire 1.200 posti auto. L'obiettivo è agevolare l'accesso di pazienti, visitatori e personale sanitario, contribuendo a risolvere i problemi di sosta disordinata che affliggono l'area.