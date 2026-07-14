Una petroliera norvegese, la Stolt Magnesium, è stata colpita da un attacco nelle prime ore del 14 luglio 2026 al largo dell'Oman, nel Mar Arabico. La nave ha subito un'esplosione di un dispositivo esterno non identificato che ha innescato un incendio nella sala macchine. Nonostante la gravità dell'incidente, l'equipaggio a bordo è risultato illeso e rintracciato.

L'episodio si è verificato mentre la Stolt Magnesium era in navigazione, in un periodo di elevata tensione nella regione. L'attacco è avvenuto all'incirca nello stesso momento in cui due petroliere degli Emirati Arabi Uniti sono state colpite da missili da crociera iraniani, intensificando le preoccupazioni per la sicurezza marittima nello strategico Stretto di Hormuz e nelle acque circostanti.

Dettagli dell'attacco e posizione della nave

L'esplosione che ha coinvolto la Stolt Magnesium è stata causata da un dispositivo esterno non identificato. L'incidente è avvenuto alle ore 00:40 locali, mentre la nave si trovava nel Mar Arabico, al largo della costa dell'Oman. La petroliera ha segnalato di essere stata colpita da un proiettile sconosciuto sul lato di dritta della sala macchine, a circa 40 miglia nautiche a nord-est di Qalhat, Oman.

L'impatto ha immediatamente provocato un incendio all'interno della sala macchine, richiedendo l'intervento dell'equipaggio per gestire l'emergenza. Fortunatamente, tutte le persone a bordo sono state messe in sicurezza e non hanno riportato ferite, un dettaglio cruciale in un contesto di attacchi navali che destano allarme internazionale.

Contesto di tensione nella regione

L'attacco alla Stolt Magnesium si inserisce in un quadro di tensione crescente nella regione. Nella stessa giornata, due petroliere degli Emirati Arabi Uniti sono state colpite da missili nel tratto di mare vicino allo Stretto di Hormuz, con la responsabilità attribuita all'Iran. Questi episodi hanno ulteriormente acuito le preoccupazioni internazionali per la stabilità marittima.

A seguito di questi gravi incidenti, è stato annunciato l'entrata in vigore di un blocco statunitense nello Stretto di Hormuz a partire dal 14 luglio. Questa misura sottolinea la gravità della situazione e la risposta delle potenze internazionali per garantire la sicurezza delle rotte commerciali vitali in una delle aree marittime più sensibili del mondo.

Le autorità marittime e la compagnia di navigazione continuano a monitorare attentamente la situazione nell'area interessata dagli attacchi. Le indagini sono in corso per accertare la dinamica esatta e le responsabilità di questi eventi che minacciano la stabilità regionale e la sicurezza delle rotte commerciali internazionali. La serie di incidenti sottolinea l'escalation delle tensioni e la necessità di una vigilanza costante in un'area cruciale per l'approvvigionamento energetico globale.