Il sindaco di Picerno, Giovanni Lettieri, ha espresso una posizione chiara e decisa riguardo la gestione delle graduatorie del bando regionale "Il valore del sapere", affermando che "è giusto scorrere le graduatorie". Questa dichiarazione si inserisce nel contesto di un'iniziativa fondamentale promossa dalla Regione Basilicata, un bando specificamente rivolto agli studenti universitari lucani con l'obiettivo primario di supportare il diritto allo studio attraverso l'assegnazione di contributi economici essenziali.

L'Appello del Sindaco di Picerno per l'Equità

L'intervento del sindaco Lettieri non è casuale, ma mira a rafforzare i principi di equità e inclusione. Il primo cittadino ha infatti evidenziato come la scelta di procedere con lo scorrimento delle graduatorie sia una misura indispensabile per assicurare una maggiore giustizia nell'accesso ai benefici previsti dal bando. Questa procedura garantisce che le opportunità offerte non siano limitate solo ai primi classificati, ma si estendano a un numero più ampio di giovani meritevoli. Lettieri ha inoltre rimarcato la cruciale importanza di permettere a tutti gli aventi diritto di poter usufruire pienamente delle risorse e delle agevolazioni messe a disposizione.

Ciò include anche i casi in cui si verifichino rinunce da parte di beneficiari iniziali o esclusioni successive alla pubblicazione della graduatoria originaria, permettendo così di non sprecare alcuna opportunità di sostegno.

"Il Valore del Sapere": Un Bando Strategico per la Basilicata

Il bando denominato "Il valore del sapere" rappresenta una delle iniziative più significative messe in campo dalla Regione Basilicata per investire nel futuro dei propri giovani. Istituito con una visione lungimirante, il programma è stato ideato per offrire un concreto sostegno agli studenti universitari che risiedono stabilmente nel territorio regionale. La sua finalità principale è quella di concretizzare il diritto allo studio, un principio fondamentale che la Regione intende tutelare e promuovere attivamente.

L'erogazione di contributi economici è specificamente destinata a coloro che si trovano in condizioni di difficoltà economica, con l'intento di rimuovere gli ostacoli che potrebbero impedire loro di proseguire o intraprendere un percorso accademico. La misura si rivolge a un'ampia platea di studenti, includendo coloro che sono iscritti a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale o a ciclo unico presso le università riconosciute a livello nazionale.

La metodologia dello scorrimento delle graduatorie si rivela, in questo contesto, uno strumento essenziale per l'efficacia del bando. Questa procedura dinamica consente di riassegnare i contributi anche a quegli studenti che, in una fase iniziale, non erano rientrati tra i beneficiari diretti.

Tale meccanismo si attiva ogni qualvolta si rendano disponibili nuove posizioni, sia a seguito di rinunce volontarie da parte di chi aveva già ottenuto il beneficio, sia per effetto di esclusioni dovute a motivi amministrativi o al mancato rispetto dei requisiti. Attraverso questa strategia, la Regione Basilicata persegue l'obiettivo di massimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziate, garantendo che il sostegno economico raggiunga il maggior numero possibile di studenti meritevoli e bisognosi, rafforzando così l'impegno verso l'istruzione superiore e lo sviluppo del capitale umano regionale.