Il 20 luglio 2026, la comunità di Picerno ha reso omaggio alla memoria dei magistrati Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, figure emblematiche e pilastri nella lotta alla mafia in Italia. L'iniziativa commemorativa si è svolta con solennità presso la sala consiliare del Comune, richiamando una significativa partecipazione di rappresentanti delle istituzioni locali, studenti e cittadini, tutti uniti nel ricordo di due eroi nazionali.

L'Eredità di Legalità e Giustizia di Falcone e Borsellino

Durante l'incontro, l'attenzione è stata focalizzata sui valori imprescindibili di legalità e giustizia, che hanno contraddistinto l'operato e la vita di Borsellino e Falcone.

I due magistrati, tragicamente assassinati in efferati attentati mafiosi nel 1992, sono stati unanimemente riconosciuti come "guide di legalità e giustizia". Il loro esempio è stato indicato come un faro irrinunciabile e un punto di riferimento fondamentale per le nuove generazioni, chiamate a costruire un futuro basato sul rispetto delle regole e sull'etica civile.

Nel corso della cerimonia, è stato più volte sottolineato come il loro sacrificio abbia lasciato un'impronta indelebile nella storia italiana, rappresentando ancora oggi un modello insuperabile per tutti coloro che si impegnano attivamente nella difesa della legalità e nella promozione di una società più giusta. La loro memoria non è solo un ricordo del passato, ma un monito costante e un'ispirazione per il presente e il futuro.

Impegno Istituzionale e Sensibilizzazione Giovanile

Alla toccante cerimonia hanno partecipato numerose autorità locali, inclusi esponenti del Comune di Picerno, i quali hanno evidenziato con forza l'importanza cruciale di trasmettere i valori della giustizia e dell'etica civica ai più giovani. Gli interventi si sono concentrati sulla necessità impellente di mantenere viva la memoria di Borsellino e Falcone, non solo attraverso celebrazioni formali, ma soprattutto mediante la promozione di iniziative concrete che coinvolgano attivamente l'intera comunità e, in particolare, le istituzioni scolastiche.

È stato inoltre ribadito con chiarezza che la lotta contro la mafia non può essere delegata a pochi, ma richiede il contributo consapevole e attivo di tutti i cittadini, in sinergia con l'impegno costante delle istituzioni.

Questa sinergia è vista come l'unica via per contrastare efficacemente la criminalità organizzata e per costruire un tessuto sociale più resiliente e virtuoso.

L'iniziativa odierna si inserisce in un più ampio e strutturato percorso di sensibilizzazione alla legalità, già proficuamente avviato nel territorio di Picerno. L'obiettivo primario di tale percorso è rafforzare il senso civico dei cittadini e accrescere la loro consapevolezza riguardo ai gravi rischi e alle insidie legate alla criminalità organizzata. Le figure di Borsellino e Falcone sono state proposte come esempi luminosi di coraggio, integrità morale e dedizione allo Stato, capaci di ispirare comportamenti individuali e collettivi improntati alla responsabilità e al rispetto incondizionato delle regole, fondamenta di ogni convivenza civile.