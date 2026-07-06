Sono ufficialmente iniziati i lavori per la costruzione della Pedemontana piemontese, direttrice stradale che collegherà Masserano (Biella) a Ghemme (Novara). L'avvio è stato celebrato con un incontro istituzionale presso il campo base di Ghislarengo (Vercelli), alla presenza di autorità regionali e locali.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l'assessore regionale alle Infrastrutture strategiche, Enrico Bussalino, hanno definito questo momento "storico per il nostro territorio". Dopo anni di attesa, l'opera entra nella fase realizzativa.

È stato evidenziato l'impegno del Governo e del Ministro Matteo Salvini nell'investire in opere strategiche per rafforzare la competitività del sistema produttivo e la qualità della vita dei cittadini.

Dettagli del progetto e impatto territoriale

Il progetto prevede un tracciato di circa 15 chilometri in nuova sede, con un investimento di 384,5 milioni di euro. Attraverserà le province di Biella, Vercelli e Novara, coinvolgendo sette comuni: Masserano, Brusnengo, Roasio, Lozzolo, Gattinara, Romagnano Sesia e Ghemme. Si inserisce in un più ampio collegamento tra l'autostrada A4 Torino–Milano (a Santhià) e l'A26 Genova–Gravellona Toce (a Ghemme).

Per favorire il dialogo con il territorio, la Regione Piemonte ha istituito il Comitato di supporto alla Pedemontana Piemontese.

Il tavolo ha coinvolto Province, Comuni e altri soggetti, affrontando criticità e soluzioni per l'opera.

Anas e il suo ruolo nelle infrastrutture

Anas, società del Gruppo FS Italiane, è responsabile della gestione, manutenzione e realizzazione di gran parte della rete stradale e autostradale nazionale. Gestisce oltre 32.000 chilometri di infrastrutture in Italia, con l'obiettivo di sicurezza e modernizzazione. Progetti come la Pedemontana piemontese sono parte di una strategia più ampia per migliorare la mobilità e sostenere lo sviluppo economico delle aree attraversate.