+Europa ha lanciato ufficialmente la campagna “Lombardia Si Muove” l’11 luglio 2026, con un evento tenutosi presso la stazione Cadorna di Milano. L’iniziativa si propone di raccogliere cinquemila firme entro i prossimi sei mesi, con l’obiettivo ambizioso di presentare al consiglio regionale una proposta di legge mirata a un significativo miglioramento del servizio ferroviario gestito da Trenord.

Le proposte chiave per un servizio ferroviario efficiente

La proposta di legge elaborata da +Europa si articola in cinque punti fondamentali, pensati per affrontare le criticità del trasporto ferroviario regionale.

Il primo punto prevede una trasparenza totale, rendendo pubblici e facilmente consultabili tutti i dati relativi a ritardi, soppressioni, livelli di affollamento dei convogli e la qualità complessiva del servizio. Questa misura mira a fornire ai viaggiatori e alle autorità un quadro chiaro e aggiornato delle performance.

Il secondo pilastro della proposta riguarda l’introduzione di controlli indipendenti. Questi verrebbero affidati a un soggetto terzo, esterno all’attuale gestione, per superare l’attuale situazione in cui controllore e controllato coincidono. L’obiettivo è garantire una valutazione oggettiva e imparziale delle operazioni di Trenord.

La terza misura si concentra sui rimborsi automatici per gli abbonati.

Questa disposizione intende semplificare e velocizzare il processo di compensazione per i disservizi subiti, garantendo un indennizzo senza la necessità di procedure complesse da parte dei pendolari.

Il quarto punto promuove un maggiore coinvolgimento dei pendolari attraverso l’istituzione di un tavolo permanente. Questo organismo vedrebbe la partecipazione di rappresentanti dei viaggiatori e delle associazioni dei consumatori, assicurando che le esigenze e le problematiche di chi utilizza quotidianità il servizio siano ascoltate e integrate nelle decisioni.

Infine, la quinta proposta mira all’apertura alla concorrenza. Si prevede l’avvio di gare pilota su una quota limitata del servizio ferroviario, con l’intento di stimolare un miglioramento generale della qualità, dell’efficienza e della copertura del trasporto pubblico regionale.

Le voci della campagna e il contesto operativo

Riccardo Magi, segretario di +Europa, ha espresso con fermezza la necessità di un cambiamento, sottolineando come “milioni di persone soffrono ogni giorno i disservizi di Trenord”. Magi ha ribadito l’importanza di “trasparenza obbligatoria, controlli indipendenti, rimborsi automatici”, definendo la proposta come “semplice, ma c’è bisogno di una spinta dal basso” per realizzarla.

Giulio Guastini, coordinatore della campagna “Lombardia Si Muove”, ha evidenziato la collaborazione tra diverse forze politiche, unite nell’opposizione ai disservizi e alle inefficienze che caratterizzano il servizio. Guastini ha puntato il dito sul rapporto opaco tra Regione Lombardia e Trenord, ricordando che l’azienda riceve ben 530 milioni di euro all’anno di fondi pubblici per un servizio che, a suo dire, non è adeguatamente garantito.

Trenord: un pilastro del trasporto lombardo

Trenord si configura come un attore centrale nel panorama del trasporto ferroviario in Lombardia. Nata dalla sinergia tra Trenitalia e Ferrovie Nord Milano, la società gestisce un’ampia rete di collegamenti regionali e suburbani, servendo quotidianamente un elevato numero di pendolari e viaggiatori. Con oltre 2.300 corse giornaliere, Trenord rappresenta uno dei principali operatori del settore a livello nazionale, garantendo una copertura capillare sul territorio lombardo e rivestendo un ruolo cruciale nella mobilità della regione.