Mario Polese, capogruppo di Orgoglio lucano - Italia Viva in Consiglio regionale, ha denunciato la gestione degli interventi antincendio dopo il rogo che ha colpito Maratea e il suo territorio. Polese ha evidenziato come "non è accettabile che un incendio sviluppatosi intorno alle ore 19 abbia potuto contare sull'intervento dei Canadair soltanto alle 6 e 30 del mattino successivo". Questo ritardo ha sollevato preoccupazioni sulla tempestività e l'efficacia delle operazioni di spegnimento in aree ad elevato valore ambientale e turistico.

Richiesta di revisione del sistema antincendio e misure regionali

Polese ha compreso le difficoltà organizzative e la presenza di molti fronti di fuoco, ma ha rimarcato la necessità di una "profonda revisione" del sistema antincendio. Il Paese deve dotarsi di un modello di intervento più tempestivo ed efficace, soprattutto in territori come Maratea. L'appello è rivolto ai parlamentari eletti in Basilicata, affinché si attivino immediatamente. Per l'attività regionale, Polese ha indicato la necessità di attivare rapidamente risorse per la messa in sicurezza delle aree colpite, il ripristino delle condizioni di vivibilità e gli interventi di ripotabilizzazione. Occorre, inoltre, rafforzare immediatamente le attività di prevenzione e monitoraggio.

Il contesto dell'incendio a Maratea e il supporto istituzionale

L'incendio ha interessato Monte San Biagio, lambendo il Cristo Redentore, simbolo di Maratea e dell'intera Basilicata. La comunità locale ha vissuto ore di apprensione, mentre Vigili del Fuoco, Protezione Civile, forze dell’ordine e volontari sono stati impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del territorio.

Le istituzioni regionali hanno espresso vicinanza ai cittadini di Maratea, ribadendo il massimo supporto per contenere i danni e tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico. Hanno sottolineato il dovere di accompagnare la comunità nell'emergenza e nel percorso di ripristino e rilancio, affinché Maratea possa tornare quanto prima alla piena normalità.