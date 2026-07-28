Un nuovo e deprecabile atto ha colpito la memoria del giudice Antonino Scopelliti a Polistena. La targa commemorativa a lui dedicata, situata nella piazza intitolata al magistrato, è stata divelta e frantumata. L'episodio, avvenuto nella località dove Scopelliti fu assassinato il 9 agosto 1991, precisamente a Piale, frazione di Villa San Giovanni, è stato prontamente denunciato dal sindaco di Polistena, Michele Tripodi. Il primo cittadino ha espresso una ferma condanna, definendo l'accaduto “vergognoso ed inaccettabile”.

Il sindaco Tripodi ha ricordato che non è la prima volta che la targa viene danneggiata; in un precedente episodio, l'Amministrazione comunale aveva già provveduto al ripristino della stessa e del paletto di sostegno.

Questa volta, Tripodi ha enfatizzato che si tratta di un gesto “indegno che non va confuso col semplice vandalismo”, sottolineando come l'atto si sia verificato nuovamente nella stessa piazza e con l'evidente intento di oltraggiare la memoria del giudice. Ha inoltre affermato: “È un gesto infame e vigliacco che offende l'opera civile di un servitore dello Stato assassinato dalle mafie e i valori di legalità, giustizia e democrazia che la nostra comunità ha scelto di difendere e promuovere ogni giorno”.

La reazione della comunità e l'impegno per la memoria

Dinanzi a tale oltraggio, il sindaco di Polistena ha ribadito con forza che la memoria del giudice Scopelliti non potrà essere cancellata, ma anzi si rafforzerà grazie alla reazione unita della comunità.

“La memoria non si cancella con un atto deprecabile, ma si rafforza ogni volta che una comunità reagisce con dignità, unità e determinazione”, ha dichiarato Tripodi, evidenziando come Polistena abbia fatto della lotta alle mafie e della cultura della legalità una scelta precisa e irrinunciabile. Il sindaco ha inoltre annunciato l'imminente ripristino della targa, rinnovando l'appello a tutti i cittadini affinché la città continui a essere un baluardo di legalità, antimafia e onestà.

Il ricordo di Antonino Scopelliti: impegno civile e ricerca di giustizia

La figura del giudice Antonino Scopelliti, tragicamente ucciso dalla mafia nel 1991, continua a essere un simbolo centrale per numerose iniziative di memoria e impegno civile in Calabria.

La Fondazione Scopelliti, a lui dedicata, organizza annualmente un premio che riunisce istituzioni, magistrati, associazioni e cittadini in serate di riflessione e testimonianze. L'ottava edizione del Premio Antonino Scopelliti, tenutasi a Reggio Calabria, ha riaffermato il valore della memoria come responsabilità civile e impegno quotidiano. In tale occasione, Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione e figlia del magistrato, ha ricordato che “mancano ancora verità e giustizia” sull'omicidio del padre, sottolineando l'importanza di perseverare nella lotta alle mafie attraverso la cultura e la partecipazione attiva.

Durante la manifestazione, sono stati conferiti numerosi riconoscimenti a individui e organizzazioni che si distinguono nella promozione della legalità, dell'inclusione sociale e nel contrasto alla criminalità organizzata.

L'evento ha rappresentato un significativo momento di coesione tra magistratura, istituzioni, associazionismo e cittadini, tutti uniti dall'obiettivo comune di mantenere viva la memoria di Antonino Scopelliti e di rafforzare l'impegno collettivo contro ogni forma di criminalità.