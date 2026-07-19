Nella provincia di Crotone è scattata una vasta operazione straordinaria della Polizia di Stato, disposta dal questore Renato Panvino, con controlli estesi su attività commerciali, viabilità e soggetti sottoposti a misure restrittive. Il bilancio è significativo: centinaia di persone identificate, decine di veicoli controllati, un'attività sospesa per gravi irregolarità igienico-sanitarie e oltre 80 chili di alimenti sequestrati.

Controlli a Crotone: attività sospesa e 81 chili di alimenti sequestrati

L'intervento più rilevante ha interessato un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande che operava anche come negozio di vicinato.

Durante l'ispezione, gli agenti della Polizia Amministrativa, insieme ai tecnici dell'Azienda Sanitaria Provinciale, hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Sono stati sequestrati amministrativamente 81 chilogrammi di carne, prodotti ittici e ortofrutticoli privi della documentazione sulla tracciabilità. L'attività è stata sospesa fino al ripristino delle condizioni previste dalla legge. Alla titolare è stata inoltre contestata una sanzione di 5.164 euro per l'assenza della SCIA necessaria all'avvio dell'attività commerciale, con segnalazione al Comune per la cessazione immediata dell'esercizio.

Sicurezza e prevenzione: controllati sorvegliati speciali e cittadini stranieri

L'operazione ha coinvolto anche la Divisione Anticrimine, che ha eseguito verifiche su 30 persone sottoposte a misure restrittive, tra arresti domiciliari e detenzione domiciliare, molte delle quali coinvolte in procedimenti per traffico di droga e reati di criminalità organizzata. Nel corso dei controlli il questore Renato Panvino ha notificato un Avviso Orale nei confronti di un soggetto già condannato per reati contro il patrimonio. Parallelamente, l'Ufficio Immigrazione ha controllato 24 cittadini extracomunitari, tutti risultati regolarmente presenti sul territorio nazionale, verificando anche la correttezza delle dichiarazioni di ospitalità.

Controlli su strade e località turistiche: oltre 700 persone identificate

L'attività si è estesa alle principali arterie della provincia e alle località turistiche del litorale. La Polizia Stradale ha effettuato verifiche lungo la Statale 106 elevando quattro sanzioni per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, con la decurtazione complessiva di 20 punti patente. La Polizia Ferroviaria ha presidiato la stazione di Crotone e le aree limitrofe, mentre Volanti e pattuglie appiedate hanno intensificato i controlli sul lungomare del capoluogo, a Cirò Marina e Le Castella. Complessivamente sono state identificate 736 persone, di cui 148 con precedenti, controllati 381 veicoli e verificata la posizione di 38 soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, confermando un'azione capillare di prevenzione e contrasto alla criminalità.Titolo SEO: Maxi controlli della Polizia a Crotone: sequestrati 81 chili di alimenti e attività sospesa