Un gatto di due anni, di nome Noah, è stato protagonista di un commovente salvataggio a Torino, dopo essere rimasto intrappolato per circa due giorni all'interno di un garage condominiale. L'intervento provvidenziale, condotto dalla Polizia di Stato, ha avuto luogo nei giorni scorsi in via Lessolo, a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112. La vicenda ha tenuto con il fiato sospeso i residenti, culminando in un lieto fine grazie alla prontezza e alla professionalità degli agenti intervenuti.

Il difficile recupero nel garage

La macchina dei soccorsi si è attivata rapidamente. Gli agenti del commissariato Dora Vanchiglia, giunti sul posto indicato dalla segnalazione, hanno subito percepito i deboli miagolii provenire da uno dei box. Questo suono, seppur flebile, ha permesso di individuare con precisione il locale dove l'animale era bloccato. L'accesso al garage si è rivelato complesso, ma gli operatori sono riusciti a farsi strada attraverso una finestra, penetrando così all'interno del vano. Qui, la scena ha rivelato la difficoltà della situazione: il gatto Noah era incastrato tra numerosi mobili, in una posizione che rendeva estremamente arduo qualsiasi tentativo di estrazione. Le operazioni di recupero si sono protratte per quasi due ore, un lasso di tempo significativo che testimonia la delicatezza e la complessità dell'intervento, reso ancora più difficile dalle condizioni interne del garage e dalla posizione precaria dell'animale.

Il lieto fine e la gratitudine del proprietario

Per completare il salvataggio in sicurezza, è stato necessario un ulteriore passaggio. Durante le fasi più concitate dell'intervento, è stato rintracciato e contattato l'utilizzatore del box. La sua collaborazione è stata fondamentale: una volta giunto sul posto, ha provveduto ad aprire la saracinesca del garage, facilitando così le ultime manovre e permettendo agli agenti di liberare completamente il gatto. Finalmente libero e in salvo, Noah è stato immediatamente riconsegnato al suo legittimo proprietario. Quest'ultimo, visibilmente sollevato e commosso, ha espresso un sentito ringraziamento agli agenti della Polizia di Stato per il loro impegno e la loro dedizione, che hanno permesso di salvare la vita del suo amato animale domestico.

L'episodio si è così concluso con un sospiro di sollievo e la dimostrazione di come la tempestività e la professionalità possano fare la differenza in situazioni di emergenza, anche quando i protagonisti sono i nostri amici a quattro zampe.