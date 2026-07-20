Un'importante operazione è stata condotta all'interno del carcere di Avellino, dove gli agenti della Polizia Penitenziaria hanno scoperto e sequestrato un considerevole numero di telefoni cellulari. In totale, diciassette dispositivi, inclusi diversi smartphone di ultima generazione, sono stati rinvenuti insieme a schede telefoniche e caricabatterie, tutti destinati a un uso illecito all'interno della struttura detentiva.

La scoperta è avvenuta grazie a controlli mirati e approfonditi, che hanno permesso di individuare i dispositivi accuratamente occultati.

Erano stati nascosti con ingegno nelle intercapedini delle tubature di un padiglione detentivo, un nascondiglio che richiedeva una meticolosa ispezione per essere individuato. L'efficacia dell'intervento è stata prontamente riconosciuta dai sindacati di categoria, Sappe e Osapp, che hanno evidenziato la professionalità degli operatori coinvolti.

L'impegno degli agenti e le sfide del sistema penitenziario

Marianna Argenio, vice segretaria regionale del Sappe, e Emilio Fattorello, consigliere nazionale dell'Osapp, hanno elogiato la "brillante operazione" messa a segno dagli agenti. Tuttavia, i rappresentanti sindacali hanno anche colto l'occasione per ribadire le persistenti problematiche che affliggono il sistema penitenziario.

Hanno sottolineato come gli agenti operino quotidianamente in condizioni di carenza di organico e in ambienti di lavoro che li espongono a stress elevatissimo e a rischi significativi per la loro incolumità.

Il sequestro di questi dispositivi elettronici non è solo un successo operativo, ma anche un campanello d'allarme che conferma la costante minaccia alla sicurezza interna degli istituti di pena. L'introduzione di telefoni cellulari, infatti, consente ai detenuti di mantenere contatti non autorizzati con l'esterno, potendo così organizzare attività illecite o minare l'ordine e la disciplina carceraria.

La lotta contro l'introduzione illecita di tecnologie

Il fenomeno dell'introduzione illecita di oggetti vietati, in particolare di telefoni cellulari e altre tecnologie, rappresenta una criticità diffusa in diverse strutture penitenziarie.

È stato richiamato il contesto di altri istituti, come il carcere di Poggioreale, dove sono state documentate modalità di introduzione ancora più sofisticate, come l'utilizzo di droni. Questi "corrieri volanti" rappresentano una nuova frontiera nella sfida alla sicurezza carceraria, rendendo necessario un aggiornamento costante delle strategie di contrasto.

Per affrontare efficacemente queste minacce, i sindacati hanno reiterato la richiesta di dotare le strutture penitenziarie di strumenti adeguati e tecnologicamente avanzati. Tra questi, spiccano i sistemi anti-drone, capaci di intercettare e neutralizzare i velivoli non autorizzati, e i dispositivi di inibizione del segnale, fondamentali per bloccare le comunicazioni illecite.

Nonostante le difficoltà strutturali e la persistente carenza di personale, la Polizia Penitenziaria continua a svolgere un ruolo cruciale, garantendo con il proprio impegno quotidiano il mantenimento dell'ordine e della sicurezza nelle carceri italiane.