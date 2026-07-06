Un ingente arsenale di armi, munizioni ed esplosivi è stato scoperto e sequestrato dalla polizia nell'abitazione di un uomo di 46 anni, arrestato per detenzione illegale. L'operazione, condotta alle porte di Ivrea, in provincia di Torino, ha rivelato un deposito di materiali pericolosi in un comune del Canavese. La perquisizione domiciliare ha portato alla luce numerosi fucili di vari modelli e calibri, inclusi armi da guerra e di fabbricazione artigianale, spesso equipaggiati con silenziatori, diottrie e ottiche digitali. Trovate anche diverse pistole, armi bianche e da lancio, oltre a migliaia di cartucce, polvere da sparo e attrezzature per la ricarica domestica delle munizioni.

Gli investigatori hanno inoltre recuperato oggetti sofisticati e di dubbia provenienza: un dispositivo per il blocco dei segnali telefonici (jammer), radio ricetrasmittenti, targhe automobilistiche contraffatte (italiane e svizzere), una paletta segnaletica e patch della polizia locale di un comune lombardo. Questi ritrovamenti suggeriscono un'attività ben organizzata e potenzialmente legata a contesti criminali più ampi.

Materiali esplosivi e indagini

La custodia di gran parte delle armi e delle sostanze chimiche rinvenute (zolfo, zucchero bianco e nitrato di potassio), componenti essenziali per il confezionamento di materiale esplosivo, rappresentava un grave rischio, essendo conservati senza adeguate misure di sicurezza.

La presenza di tali materiali, unita alle attrezzature sofisticate come il jammer, ha aggravato il quadro accusatorio nei confronti del 46enne.

L'indagine, che ha condotto alla scoperta dell'arsenale e all'arresto, è stata coordinata dalla Procura di Ivrea e condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza “Ivrea e Banchette”. L'operazione è scaturita da un'attività investigativa e informativa che ha portato alla perquisizione domiciliare. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di armi, munizioni ed esplosivi, evidenziando l'efficacia delle forze dell'ordine nel contrastare la proliferazione di materiali pericolosi.