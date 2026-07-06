Il giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Torino ha stabilito di non concedere gli arresti domiciliari al poliziotto accusato di aver lanciato un lacrimogeno che ha ferito gravemente un tifoso durante il derby tra Torino e Juventus. L’episodio, che ha scosso l'ambiente sportivo, è avvenuto il 24 maggio, prima dell’inizio della partita. Invece della misura più restrittiva richiesta, il gip ha disposto la sospensione dal servizio per l’agente, una misura cautelare che avrà una durata di dodici mesi. La richiesta di arresti domiciliari era stata avanzata dalla procura di Torino, evidenziando la gravità delle accuse.

L’agente coinvolto, un trentenne in servizio presso il V Reparto Mobile di Torino, è indagato per lesioni aggravate. Durante l’interrogatorio, il poliziotto ha cercato di difendersi dichiarando: “Ho sparato nel caos ma non sono sicuro di essere stato io a colpire il ragazzo”. Le indagini hanno anche portato all'identificazione di un secondo agente, anch’esso indagato per favoreggiamento, con l’accusa di aver coperto il collega e di aver ostacolato le attività investigative volte a identificare il responsabile del lancio. Il tifoso ferito, Marco Leonardo Basoccu, trentaseienne, è stato colpito alla testa da un lacrimogeno sparato ad altezza d’uomo, riportando gravi e durature conseguenze fisiche.

Attualmente, Basoccu sta affrontando un complesso percorso di riabilitazione. È in attesa di un delicato intervento di cranioplastica, una procedura necessaria data la natura della ferita. Il suo recupero richiede un periodo di riposo assoluto. Il tifoso ha espresso la sua soddisfazione per i provvedimenti presi dalle autorità: “Sono contento che la polizia abbia già preso provvedimenti, è meglio che quell’agente non lavori più in piazza per evitare che qualcun altro si ritrovi in una situazione come la mia”, ha dichiarato, sottolineando l'importanza di tali decisioni per la sicurezza pubblica.

Dettagli dell’inchiesta e misure adottate

L’inchiesta, condotta dalla procura di Torino, ha permesso di identificare con precisione i due agenti coinvolti nell'incidente.

Il poliziotto accusato di lesioni aggravate è stato immediatamente sospeso dal servizio attivo e, in seguito agli sviluppi giudiziari, rischia il licenziamento. La misura cautelare della sospensione, stabilita dal gip, avrà una durata di dodici mesi, come richiesto dalla procura. Nonostante la richiesta di arresti domiciliari da parte della procura, il giudice ha optato per una misura meno restrittiva, ma comunque significativa per la posizione dell'agente. Il secondo agente, indagato per favoreggiamento, è accusato di aver attivamente coperto il collega durante le fasi iniziali delle indagini, ostacolando così l’identificazione del responsabile effettivo del lancio del lacrimogeno.

Il contesto: il V Reparto Mobile di Torino

Il V Reparto Mobile di Torino rappresenta un’importante articolazione territoriale della Polizia di Stato, specializzata nella gestione dell’ordine pubblico in occasione di eventi di grande risonanza, come manifestazioni pubbliche e, in particolare, eventi sportivi. Gli agenti di questo reparto vengono regolarmente impiegati in servizi di controllo e sicurezza durante manifestazioni pubbliche e partite di calcio considerate a rischio per l’ordine pubblico. Il personale del Reparto Mobile riceve una formazione specifica e approfondita per l’utilizzo di dispositivi come i lacrimogeni e altre dotazioni in uso alle forze dell’ordine, garantendo la preparazione necessaria per affrontare situazioni complesse e mantenere la sicurezza pubblica in contesti potenzialmente tesi.