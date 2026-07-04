La procura di Torino ha rilevato un grave quadro indiziario per il ferimento di Marco Basoccu, tifoso juventino, avvenuto il 24 maggio scorso durante il derby Torino-Juventus. L'indagine coinvolge un poliziotto del V reparto mobile di Torino, in servizio di ordine pubblico. Il procuratore Giovanni Bombardieri ha diffuso una nota, sottolineando che il ferimento è legato all'esplosione di un lacrimogeno lanciato dall'agente "in maniera non conforme alle modalità previste" e "incurante delle possibili gravissime conseguenze". Per il poliziotto, indagato per lesioni personali aggravate, la procura ha chiesto gli arresti domiciliari.

Il giudice si è riservato la decisione dopo l'interrogatorio preventivo, come da recente riforma.

Dinamica e indagini sul ferimento

Le indagini della Squadra mobile di Torino hanno ricostruito la dinamica tramite filmati e testimonianze. È stato accertato che il lacrimogeno è stato sparato ad altezza d'uomo e da distanza ravvicinata, contravvenendo alle direttive operative. Queste impongono una traiettoria "a campanile" per i dispositivi di ordine pubblico, per minimizzare i rischi. La ricostruzione temporale colloca l'evento tra le 17.20 e le 17.35 del 24 maggio, in piazza San Gabriele di Gorizia, vicino allo stadio Olimpico Grande Torino.

Decisive le testimonianze di altri agenti del Reparto mobile, della Digos e dell'autista del bus dei Viking Milano, il gruppo ultrà di Basoccu.

Hanno confermato la gestione degli scontri e il lancio di circa 130 lacrimogeni, la maggior parte secondo procedura. Il poliziotto indagato, tuttavia, avrebbe agito diversamente.

Il V Reparto Mobile e le sue procedure

Il V reparto mobile di Torino è un'unità della Polizia di Stato specializzata nella gestione dell'ordine pubblico in eventi come manifestazioni e derby calcistici. Opera nell'area torinese e in Piemonte, con compiti di controllo e prevenzione disordini.

Il personale riceve formazione specifica per l'uso dei lacrimogeni. Le procedure mirano a minimizzare i rischi, stabilendo che i lacrimogeni debbano essere lanciati con traiettoria arcuata per evitare danni diretti. Questa presunta inosservanza delle norme è un elemento centrale nell'indagine sul ferimento di Marco Basoccu.