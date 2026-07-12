La Polizia Municipale di Pomigliano d'Arco ha rivolto un pressante appello alla cittadinanza, esortando a non alimentare l'allarmismo sui social network. Questa iniziativa scaturisce da una serie di interventi condotti nel Parco pubblico Giovanni Paolo II e nelle piazze della città, che hanno rivelato come la propagazione incontrollata di notizie possa generare una preoccupazione eccessiva e ingiustificata tra la popolazione.

Gli agenti sono stati impegnati nella serata di sabato 11 luglio 2026. Nel Parco Giovanni Paolo II, un gruppo di giovani è stato sorpreso mentre sradicava alcune piante ornamentali.

Alla vista della polizia municipale, i ragazzi si sono immediatamente dati alla fuga. Nello stesso parco, gli operatori hanno intercettato un tredicenne, di origini romene e residente a Somma Vesuviana, che si aggirava con un coltello a scatto. Il giovane, notando la presenza degli agenti, ha tentato di disfarsi dell'arma, che è stata prontamente sequestrata. Successivamente, il minore è stato affidato alla nonna, sua tutrice legale.

Contemporaneamente, i vigili urbani hanno condotto una serie di controlli nelle piazze cittadine, a seguito di numerose segnalazioni riguardanti presunte liti tra giovanissimi. Un episodio significativo si è verificato in piazza Giovanni Leone, dove una segnalazione di rissa si è risolta in un semplice diverbio tra due adolescenti, già ricomposto al momento dell'arrivo delle pattuglie.

Questi episodi hanno evidenziato come molte delle segnalazioni iniziali fossero state "gonfiate" dalla diffusione sui social.

L'impatto dell'allarmismo e il richiamo alla responsabilità civica

Dal comando della Municipale è stato sottolineato con forza come la diffusione incontrollata di notizie sui social network abbia avuto un impatto diretto e negativo. Centinaia di telefonate da parte di genitori e residenti preoccupati dai post hanno mandato in tilt il centralino, creando un sovraccarico di lavoro e un clima di ansia diffusa. L'appello è dunque quello di esercitare un uso responsabile dei social, evitando categoricamente la diffusione di notizie non verificate, che possono facilmente degenerare in panico collettivo.

Il Comune ha ribadito l'importanza della collaborazione di tutta la comunità per garantire la sicurezza urbana. È stato evidenziato che tale sicurezza richiede non solo l'intervento delle forze dell'ordine, ma anche il contributo attivo delle famiglie e un approccio consapevole e critico nell'utilizzo delle piattaforme digitali. Questa sinergia tra istituzioni, famiglie e cittadini è considerata cruciale per prevenire la disinformazione e mantenere un ambiente sereno e controllato.