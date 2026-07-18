Il progetto per il nuovo Ponte Ancaranese, infrastruttura strategica tra Ascoli Piceno e Ancarano, è stato avviato con un investimento complessivo di 15,7 milioni di euro. L’opera, che rientra nel piano di ricostruzione pubblica post-sisma, prevede la collaborazione tra Struttura commissariale, Regioni, Province, Comuni e altri enti. Entro la fine di luglio, il ponte storico tornerà percorribile a doppio senso di marcia, ripristinando un collegamento fondamentale per cittadini, pendolari e imprese della Vallata del Tronto.

Dettagli del progetto e obiettivi

L’intervento mira a superare le criticità dei due attraversamenti sul fiume Tronto, aggravate da eventi sismici del 2016 e dall'erosione delle fondazioni. Il programma prevede due fasi: la riapertura temporanea del ponte storico in muratura e la successiva demolizione dell’attuale ponte in cemento armato per la costruzione di una nuova infrastruttura antisismica, articolata in due lotti funzionali. Il nuovo ponte sarà realizzato con una struttura ad arco in acciaio su tre campate, carreggiata a doppio senso e criteri progettuali che garantiscono elevati standard di sicurezza, maggiore resistenza alle piene e migliore integrazione paesaggistica. La struttura sarà traslata di circa nove metri per ottimizzarne le fondazioni.

Collaborazione istituzionale e impatto sulla mobilità

La Conferenza dei Servizi Speciale, indetta dalla Struttura commissariale, ha approvato una variante suppletiva agli interventi di ricostruzione e ripristino degli attraversamenti sul Tronto. Alla seduta hanno partecipato l’Ufficio Speciale Ricostruzione, le Province di Ascoli e Teramo, il Dipartimento per la Tutela del Patrimonio Culturale del Ministero della Cultura e i Comuni di Ascoli e Ancarano. Il progetto integrativo prevede l’inserimento di un manufatto alleggerito in cemento armato reversibile, composto da una nuova soletta carrabile e da elementi laterali di protezione, soluzione compatibile con il vincolo culturale del ponte storico.

Il commissario straordinario Guido Castelli ha definito l’opera “molto più di un semplice ponte: un’infrastruttura destinata a rafforzare la mobilità tra Marche e Abruzzo e a sostenere la ripresa economica e sociale dei territori colpiti dal sisma”. Fabio Salvi, presidente della Provincia di Ascoli, ha confermato: “la fase operativa può ora proseguire senza ulteriori rallentamenti, assicurando un intervento determinante per la sicurezza, la tutela del patrimonio storico e la mobilità del territorio”. Con il completamento dei lavori, il territorio potrà contare su un sistema composto dal recupero del ponte storico e da un nuovo attraversamento moderno, sicuro e resiliente.