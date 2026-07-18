Tre giovani turisti pakistani, residenti a Milano, sono stati sorpresi e denunciati dalla Polizia Locale di Venezia per aver imbrattato il celebre Ponte di Rialto con vernice spray verde e rosa. L'episodio è avvenuto intorno alle 4:40 del mattino, dopo le segnalazioni di diversi cittadini. Gli agenti hanno intercettato un gruppo di cinque persone ai piedi del ponte, conducendole al comando per gli accertamenti del caso.

L'intervento e le misure adottate

Dalle verifiche e dall'analisi delle immagini di videosorveglianza, è emerso che tre dei cinque individui, rispettivamente di 20, 21 e 22 anni, erano i responsabili diretti dell'atto vandalico.

I tre giovani sono stati prontamente deferiti all'autorità giudiziaria. Il Comune di Venezia ha già annunciato l'intenzione di chiedere un risarcimento per i danni subiti, che includono non solo il costo del ripristino del monumento ma anche il danno arrecato all'immagine della città, riconosciuta a livello mondiale. I giovani avevano dichiarato di essere giunti a Venezia per festeggiare un compleanno.

La ferma condanna dell'amministrazione comunale

La vicesindaco con delega alla Sicurezza urbana, Francesca Zaccariotto, ha condannato fermamente l'accaduto, definendo il gesto un "comportamento gravissimo e intollerabile". Ha sottolineato come tale azione dimostri una "profonda mancanza di rispetto e sensibilità verso la nostra città".

La Zaccariotto ha ribadito la linea di assoluta fermezza dell'amministrazione: "Su episodi di questo tipo e, più in generale, sui comportamenti che compromettono il decoro della città e la sicurezza dei cittadini, la nostra linea sarà di assoluta fermezza. Chi viene a Venezia con l’intenzione di imbrattarla deve sapere che sarà individuato e denunciato."

Il valore storico e simbolico del Ponte di Rialto

Il Ponte di Rialto è un simbolo storico e culturale di Venezia, nonché uno dei suoi monumenti più iconici e visitati. Rappresenta il più antico dei quattro ponti che attraversano il Canal Grande, fungendo da collegamento vitale tra i sestieri di San Marco e San Polo. Costruito tra il 1588 e il 1591, è celebre per la sua distintiva struttura ad arcata unica in pietra e per la presenza di negozi lungo il suo percorso, elementi che lo rendono una delle principali attrazioni turistiche della città lagunare.