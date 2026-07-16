La sentenza sul crollo del Ponte Morandi, emessa dal Tribunale di Genova il 16 luglio 2026, ha suscitato forti reazioni tra i familiari delle 43 vittime della tragedia avvenuta l'ormai lontano 14 agosto 2018. I parenti hanno accolto il verdetto come un momento cruciale, affermando che è finalmente "crollata la cortina di fumo sulla verità" che per anni ha avvolto le responsabilità dell'accaduto.

Egle Possetti, presidente del Comitato dei parenti delle vittime del Ponte Morandi, ha sottolineato come la sentenza abbia sancito precise responsabilità in capo a figure specifiche, evidenziando inoltre la bocciatura dei responsabili dei controlli pubblici.

Secondo Possetti, "nessun controllore ha bloccato il manovratore". Ha aggiunto che, sebbene non sia ancora il capolinea, il verdetto rappresenta un punto fermo, smentendo "ipotesi fantasiose come quelle che individuavano come cause del crollo bobine e fulmini". La portavoce ha definito l'evento una "strage, punto", ribadendo: "Noi l’abbiamo detto dal primo giorno: qualcuno non ha fatto quello che doveva".

La condanna in primo grado a 12 anni per l’ex amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Giovanni Castellucci, è stata giudicata "sicuramente positiva" dai familiari, che lo consideravano "il motore di quello che è successo". Tuttavia, Possetti ha anche espresso l'intenzione di valutare con i legali il peso delle assoluzioni e delle prescrizioni, in un'ottica di cambiamento sull'attenzione alla prevenzione.

Ha avvertito che "se non ci fossero state pene, sarebbe stato un liberi tutti".

Anche Emmanuel Diaz, fratello di Henry, una delle 43 vittime, ha commentato il pronunciamento, evidenziando come il verdetto certifichi responsabilità che i familiari denunciano da otto anni. Diaz ha affermato che "queste persone hanno gestito la rete autostradale in una maniera così sciagurata che hanno predisposto quelle morti". Ha inoltre richiamato l'attenzione sulle carenze dei controlli pubblici, parlando di "omicidio di massa", con riferimento alla possibilità che il crollo avrebbe potuto causare un numero ben maggiore di vittime.

La posizione della sindaca di Genova sulla sicurezza

In aula, presente alla lettura della sentenza, la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha espresso il suo pensiero rivolto "alle vittime e ai loro familiari".

Dal punto di vista amministrativo, la sindaca ha ribadito che questa sentenza serve a ricordare come la messa in sicurezza del Paese debba essere programmata e non possa essere "elusa per risparmiare o eseguire solo in emergenza". Ha concluso con un messaggio chiaro: "la sicurezza non si può eludere", sottolineando l'importanza di garantire la tutela dei cittadini e la prevenzione di simili tragedie in futuro.

Il crollo del Ponte Morandi ha lasciato un segno indelebile sulla città di Genova e ha acceso un dibattito nazionale sulla sicurezza delle infrastrutture. I familiari delle vittime continuano a chiedere che la memoria di quanto accaduto non venga mai meno e che si prosegua con determinazione per evitare il ripetersi di simili eventi, ponendo la prevenzione e la responsabilità al centro dell'attenzione pubblica.