A Porta Palazzo, cuore pulsante del commercio torinese, le temperature estive hanno raggiunto livelli critici, con picchi di 45 gradi all'ombra rilevati nei giorni scorsi. Le Sentinelle Salvacibo, espressione dell'associazione Eco dalle Città, hanno lanciato un allarme sulle gravi ripercussioni di questo caldo intenso. L'eccessiva calura non solo compromette la salute di operatori e avventori, ma incide negativamente anche sulla frequentazione del mercato e, di conseguenza, sulle vendite. Nonostante la presenza di tende sui singoli banchi, le aree mercatali nel loro complesso rimangono estremamente roventi, rendendo urgenti nuove strategie per mitigare il fenomeno.

Soluzioni strutturali e gestione degli orari

Per affrontare l'emergenza climatica, le Sentinelle Salvacibo hanno avanzato diverse proposte concrete. Tra queste spicca l'idea di installare tensostrutture ombreggianti, prevedendone una per ciascuno dei due settori meridionali della piazza, in direzione di via Milano. Si suggerisce che queste coperture possano avere un carattere stagionale, al fine di preservare l'estetica e la visuale complessiva della piazza. Esempi di successo di tali soluzioni sono già riscontrabili in altre città europee, come Siviglia in Spagna. Accanto a questa iniziativa a lungo termine, è stata riproposta l'ipotesi di una chiusura anticipata del mercato, una misura che, sebbene non abbia ancora trovato applicazione, rimane al centro del dibattito.

L'obiettivo primario, come dichiarato dall'associazione, è "aprire la discussione sulle possibili ombreggiature delle aree mercatali, a cominciare proprio da Porta Palazzo", riconoscendo la necessità di una revisione degli orari in funzione delle condizioni climatiche.

Misure urgenti e appello per la salute

In attesa di soluzioni strutturali, le Sentinelle Salvacibo hanno già adottato e promosso un'iniziativa di autodifesa immediata: l'utilizzo di cappellini bianchi. Questo piccolo accorgimento, già in uso per i volontari dell'associazione, è caldamente consigliato a tutti i frequentatori e operatori del mercato durante i periodi di calura intensa. "Una piccola protezione, un piccolo segnale di attenzione", così viene descritto il valore di questo gesto dall'associazione.

Parallelamente, l'appello per una modifica degli orari si fa più pressante. Insieme al coordinatore Paolo Hutter, le Sentinelle hanno sollecitato una valutazione urgente per la chiusura dei mercati alle 13, in particolare quando le previsioni meteorologiche indicano condizioni di calore eccezionale. Hutter ha sottolineato la gravità della situazione, affermando che persino i giovani volontari di origine africana, abituati a climi caldi, percepiscono le condizioni a Porta Palazzo come "peggio che in Africa". La proposta di chiudere un'ora prima è vista come una "mediazione che danneggia pochissimo le vendite e protegge un po’ la salute". La rilevazione di una temperatura percepita superiore ai 40 gradi alle ore 14 conferma la pericolosità di lavorare all'aperto nelle ore più calde della giornata, rendendo la questione della salute pubblica una priorità ineludibile.