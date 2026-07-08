L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha ufficializzato l'assegnazione dei nuovi magazzini al porto di Termoli. L'annuncio è stato dato l'8 luglio 2026, con la pubblicazione delle graduatorie definitive che individuano le imprese beneficiarie degli spazi destinati alle attività portuali. Questa decisione segna un momento importante per lo sviluppo e l'efficienza dello scalo molisano.

La procedura di selezione, avviata nei mesi precedenti, ha visto la partecipazione di diverse imprese interessate alla gestione di queste strutture.

I magazzini, strategicamente posizionati nell'area portuale, sono essenziali per lo stoccaggio e la movimentazione delle merci. La loro assegnazione è considerata un pilastro per il potenziamento delle attività logistiche e commerciali del porto, proiettandolo verso una maggiore competitività nel panorama adriatico.

I nuovi magazzini: impulso alla logistica e all'economia portuale

Le graduatorie definitive, rese pubbliche dall'Autorità, hanno stabilito quali aziende gestiranno gli spazi. L'obiettivo primario è il potenziamento dei servizi offerti dal porto di Termoli, favorendo la crescita delle attività economiche legate a logistica e trasporto marittimo. L'assegnazione contribuisce alla valorizzazione delle infrastrutture portuali locali, rafforzando capacità operativa e attrattività dello scalo.

L'implementazione di questi nuovi spazi consentirà una gestione più efficiente dei flussi di merce, migliorando stoccaggio e velocità delle operazioni, con benefici tangibili per imprese e catene di approvvigionamento.

Il ruolo dell'Autorità di Sistema Portuale e la centralità di Termoli

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale è l'ente responsabile di gestione, sviluppo e promozione di un sistema portuale che include Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Termoli. L'organismo si occupa di pianificazione delle attività portuali, manutenzione delle infrastrutture e promozione delle attività commerciali e logistiche nei porti di sua competenza, assicurando un coordinamento strategico.

Il porto di Termoli, inserito in questo sistema, riveste un ruolo strategico per il traffico merci e passeggeri nel Molise. La sua integrazione nel network gestito dall'Autorità ne amplifica le potenzialità, permettendo sinergie e investimenti mirati che ne favoriscono crescita ed efficienza nel contesto adriatico.