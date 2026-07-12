Un uomo di 59 anni è stato denunciato dai carabinieri a Porto San Giorgio, nella provincia di Fermo, con l'accusa di truffa aggravata. La vittima del raggiro è stata un'anziana signora, alla quale l'uomo ha sottratto 80 euro. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha permesso il recupero completo del denaro, restituito alla legittima proprietaria, e l'identificazione del responsabile.

L'inganno è stato messo in atto per strada, dove il 59enne ha avvicinato l'anziana, presentandosi come un amico stretto della figlia di quest'ultima. Per rendere la sua storia più credibile e vincere ogni possibile diffidenza, ha simulato una conversazione telefonica con la presunta figlia, creando un'illusione di familiarità e urgenza.

Con questa abile messinscena, è riuscito a convincere la donna a consegnargli la somma richiesta, per poi dileguarsi rapidamente dal luogo del misfatto, convinto di aver portato a termine il suo piano senza conseguenze.

La prontezza della vittima è stata cruciale: l'anziana ha infatti richiesto immediatamente l'intervento dei carabinieri, segnalando con precisione l'accaduto. Le indagini sono state avviate senza indugio e le ricerche, condotte con grande tempestività, hanno permesso di rintracciare il sospettato nel vicino comune di Altidona, sempre nel territorio del Fermano. Durante la perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso dell'esatta somma di denaro sottratta, che è stata prontamente recuperata e riconsegnata all'anziana, ponendo fine al suo tentativo di frode.

Fenomeni di truffa nel territorio Fermano

Il Fermano è stato recentemente scenario di altri episodi di frode. A Montegiorgio, sempre in provincia di Fermo, i carabinieri hanno denunciato un giovane di 26 anni per un'altra tipologia di truffa. Il ragazzo aveva mostrato un finto interesse per l'acquisto di un attrezzo agricolo, messo in vendita su una nota piattaforma online da un cittadino del luogo. Con un inganno ben studiato, è riuscito a persuadere il venditore a farsi accreditare la somma di 350 euro attraverso due distinte transazioni su una carta ricaricabile a lui intestata. Una volta ottenuto il denaro, il truffatore si è reso immediatamente irreperibile, scomparendo e rendendo vane le successive comunicazioni da parte della vittima.

La persistenza delle truffe agli anziani nelle Marche

Questi casi si inseriscono in un quadro più ampio e preoccupante di truffe ai danni di persone anziane che purtroppo continuano a colpire la regione Marche. Spesso, queste frodi si basano su raggiri telefonici ben orchestrati, sfruttando la buona fede e la vulnerabilità delle vittime. Una delle tecniche più note e insidiose è quella del cosiddetto “finto nipote”. In queste situazioni, i malviventi contattano telefonicamente le persone anziane, sostenendo che un loro parente stretto – tipicamente un nipote – sia stato coinvolto in un grave incidente o si trovi in una situazione di estrema difficoltà, necessitando urgentemente di denaro per risolvere la presunta emergenza o per pagare cauzioni inesistenti.

La gravità di questi raggiri è tale che, in alcuni casi, i truffatori non esitano a presentarsi direttamente presso le abitazioni delle vittime. Qui, si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine o per incaricati di enti pubblici, con il pretesto di dover riscuotere somme di denaro o di ritirare preziosi gioielli, aggravando ulteriormente il danno e il trauma subito dalle persone anziane. È fondamentale mantenere alta la guardia e diffidare sempre di richieste di denaro in circostanze insolite.

Le forze dell'ordine stanno intensificando i controlli e le operazioni per contrastare questi fenomeni. Recentemente, un'importante operazione congiunta tra polizia e carabinieri ha portato all'arresto di due uomini e una donna ad Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

I tre sono stati fermati e trovati in possesso di denaro contante e diversi gioielli di dubbia provenienza. Le indagini hanno rivelato il loro collegamento con ben quattro tentativi di truffa, tutti perpetrati ai danni di persone anziane, un segnale chiaro dell'impegno costante delle autorità nel proteggere i cittadini più vulnerabili da questi odiosi crimini.