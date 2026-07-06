Il Comune di Potenza ha ottenuto un finanziamento di tre milioni di euro destinato alla costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport nell'area di Macchia Giocoli. Questa importante assegnazione di fondi, ufficializzata dall'ufficio stampa dell'ente in data 6 luglio 2026, si inserisce pienamente nel contesto del bando nazionale "Sport e Periferie 2025", un'iniziativa strategica per lo sviluppo delle infrastrutture sportive sul territorio.

La struttura sorgerà in una zona strategica, dove è già prevista la realizzazione di una futura piscina olimpionica.

L'obiettivo primario è quello di integrare armoniosamente le due strutture, creando così un unico e moderno polo sportivo che possa servire al meglio le esigenze della comunità. Il sindaco Vincenzo Telesca ha espresso grande soddisfazione, sottolineando che i progettisti sono al lavoro senza sosta per rispettare i tempi di realizzazione. Il palazzetto, ha rimarcato il sindaco, è destinato a rappresentare un'infrastruttura strategica non solo per la pratica sportiva, ma anche per la formazione dei giovani e per la crescita socio-economica dell'intero territorio.

Il percorso del finanziamento e la visione del progetto

Inizialmente, la proposta progettuale presentata dal Comune era stata valutata idonea ma non aveva ottenuto il finanziamento necessario.

È stato solo in un secondo momento, grazie allo scorrimento della graduatoria del bando nazionale, che i fondi sono stati definitivamente assegnati all'amministrazione potentina. L'assessore allo sport Gerardo Nardiello ha evidenziato l'importanza di questo progetto, affermando che si sta costruendo un "polo sportivo moderno e funzionale, capace di ospitare attività agonistiche, eventi e manifestazioni di rilievo". Questo ambizioso progetto offrirà ai giovani, alle associazioni sportive locali e all'intera comunità "spazi adeguati e nuove opportunità di crescita", configurandosi come un "investimento concreto sul futuro di Potenza e sulla qualità della vita dei suoi cittadini".

Il programma "Sport e Periferie 2025"

Il finanziamento ottenuto da Potenza rientra nell'Avviso nazionale "Sport e Periferie 2025", un programma volto a sostenere la creazione e il potenziamento di impianti sportivi nelle aree periferiche. L'iniziativa, infatti, mira a promuovere attivamente l'inclusione sociale attraverso la pratica sportiva, rivolgendosi specificamente agli enti locali che intendono migliorare e potenziare le infrastrutture sportive nei loro territori, con un'attenzione particolare alle zone meno servite e alle fasce giovanili della popolazione.

La costruzione del nuovo Palazzetto dello Sport a Macchia Giocoli si configura, dunque, come un passo fondamentale e atteso per il potenziamento delle strutture sportive del capoluogo lucano e per l'ampliamento significativo dell'offerta di servizi e opportunità alla cittadinanza, in piena coerenza con gli ambiziosi obiettivi del bando nazionale.