Nella serata del 30 luglio 2026, le forze dell’ordine – tra cui Polizia Locale, Carabinieri e Polizia di Stato – sono intervenute nel centro storico di Potenza, specificamente nell’area adiacente la chiesa di San Michele. L’operazione è scaturita da numerose segnalazioni e note ufficiali inviate dai residenti alla prefettura, che denunciavano frequenti episodi disturbanti attribuiti a gruppi di giovani, sia stranieri che locali.

A seguito dei controlli, due cittadini extracomunitari sono stati accusati di condotte contrarie al vivere civile. Per loro sono stati emessi due provvedimenti DACUR (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), unitamente a un ordine di allontanamento valido per 48 ore.

Durante l’intervento, uno dei due individui ha tentato la fuga alla vista della pattuglia, ma è stato prontamente rintracciato e sottoposto alle necessarie verifiche.

Controlli intensificati e apprezzamento dei residenti

La comandante della Polizia Locale, Maria Santoro, ha assicurato che, in coordinamento con il sindaco Telesca, i controlli saranno intensificati nelle aree considerate a maggiore rischio. L’obiettivo è garantire una città più sicura, ordinata e vivibile. I residenti hanno pubblicamente espresso il loro apprezzamento per la risposta tempestiva delle istituzioni, dichiarando: "Adesso possiamo dire che non siamo soli".

Il DACUR: strumento di prevenzione per la sicurezza urbana

Il DACUR, acronimo di Divieto di Accesso alle Aree Urbane, rappresenta una misura di prevenzione essenziale per la sicurezza urbana.

Emesso dal Questore, vieta l’accesso a specifiche zone cittadine a individui ritenuti responsabili di comportamenti contrari al vivere civile. Questo provvedimento può affiancarsi, in situazioni particolari, ad altre misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria, quali il divieto di dimora o l’ordine di allontanamento, come già verificatosi in precedenti interventi nel centro di Potenza.

Le attività di controllo e prevenzione nel centro storico di Potenza si inseriscono in un quadro operativo volto a rispondere con efficacia alle segnalazioni dei cittadini e ad assicurare il rispetto delle regole di convivenza urbana.