Il Comune di Potenza ha ottenuto un finanziamento di tre milioni di euro per la realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport nell’area di Macchia Giocoli. Questo importante contributo si inserisce nell’ambito del bando nazionale “Sport e Periferie 2025”, una notizia di rilievo diffusa dall’ufficio stampa dell’ente comunale. La futura struttura sorgerà in una zona strategica della città, dove è già prevista anche la costruzione di una moderna piscina olimpionica.

Il sindaco Vincenzo Telesca ha espresso profonda soddisfazione per l’esito raggiunto, evidenziando come i progettisti stiano lavorando con grande impegno per integrare armoniosamente la piscina e il palazzetto, nel pieno rispetto dei tempi stabiliti.

Il primo cittadino ha sottolineato che la nuova opera rappresenterà un’infrastruttura strategica non solo per lo sviluppo dello sport locale, ma anche per la crescita dei giovani e dell’intero territorio potentino. Inizialmente, il progetto era stato giudicato idoneo ma non aveva ricevuto i fondi; tuttavia, grazie allo scorrimento della graduatoria nazionale, sono stati finalmente assegnati i capitali necessari per la sua concretizzazione.

Un polo sportivo moderno per la comunità

L’assessore allo sport, Gerardo Nardiello, ha rimarcato l’importanza di questo progetto, affermando che si sta costruendo un vero e proprio polo sportivo moderno e funzionale. Questa struttura sarà capace di ospitare un’ampia gamma di attività agonistiche, eventi e manifestazioni di rilievo, offrendo spazi adeguati e all’avanguardia per le associazioni sportive, i giovani e l’intera comunità.

L’assessore ha definito l’iniziativa come un investimento cruciale sul futuro di Potenza e sulla qualità della vita dei suoi cittadini, evidenziando l’impegno dell’amministrazione nel promuovere lo sport come motore di sviluppo sociale.

Il programma “Sport e Periferie”: obiettivi e impatto

Il bando nazionale “Sport e Periferie”, promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, dispone di una dotazione complessiva di 100 milioni di euro. Le sue finalità principali includono la rigenerazione degli impianti sportivi esistenti, il contrasto al degrado sociale, il miglioramento della qualità urbana e la promozione dell’inclusione attraverso lo sport. Le linee guida del bando consentono specifici interventi di rigenerazione e recupero delle strutture già presenti, offrendo così ai Comuni l’opportunità di investire in infrastrutture sportive contemporanee e accessibili.

Il finanziamento ottenuto dal Comune di Potenza si inserisce pienamente in questo quadro di rilancio e valorizzazione delle strutture sportive nelle aree periferiche e urbane, contribuendo a creare nuove opportunità per la pratica sportiva e l’aggregazione sociale.