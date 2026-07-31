Il presidio di continuità assistenziale della Asl di Avellino torna operativo sull'altopiano del Laceno, nel territorio di Bagnoli Irpino, in provincia di Avellino. Questa riattivazione avviene in previsione di un significativo incremento del flusso turistico atteso per il mese di agosto nella rinomata località montana.

Dall'8 al 23 agosto, il presidio straordinario sarà attivo quotidianamente, con orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:00. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra il distretto sanitario di Sant'Angelo dei Lombardi e il comune di Bagnoli Irpino, è stata concepita per assicurare una risposta tempestiva ai bisogni sanitari sia dei turisti che affolleranno la zona, sia dei residenti, durante il periodo di massima affluenza.

La struttura è ospitata nei locali della Guardia medica locale.

Collaborazione istituzionale e servizi per il territorio

La presenza di un presidio sanitario dedicato rappresenta un servizio di assistenza cruciale per la sicurezza di residenti e visitatori sull'altopiano del Laceno. La sinergia tra la Asl di Avellino, il distretto sanitario di Sant'Angelo dei Lombardi e il comune di Bagnoli Irpino è fondamentale per garantire la continuità assistenziale e la rapidità di intervento in ogni situazione di necessità, specialmente nei periodi di maggiore afflusso turistico.

A conferma dell'attenzione alla gestione delle emergenze sul territorio, l'area del Piano Laceno ha ospitato, dal 19 al 21 giugno 2026, un'importante esercitazione interregionale di soccorso alpino.

Promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato regionale della Campania e patrocinata dal Comune di Bagnoli Irpino, l'attività ha coinvolto operatori specializzati da diverse regioni. Gli scenari addestrativi hanno incluso la ricerca di persone disperse, il recupero di infortunati e la gestione di situazioni critiche in ambiente montano e boschivo, ponendo l'accento sulla sicurezza degli interventi e sulla rapidità di attivazione dei soccorsi.

Rafforzamento della sicurezza e preparazione alle emergenze

L'istituzione del presidio sanitario sull'altopiano del Laceno si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare la sicurezza e la capacità di gestione delle emergenze nel territorio. Le recenti esercitazioni, che hanno visto la partecipazione di numerosi enti e operatori specializzati, testimoniano l'impegno costante in questa direzione.

Tali iniziative sono essenziali per migliorare la prontezza operativa e offrire un supporto concreto sia ai residenti sia ai numerosi turisti che scelgono la località per le proprie vacanze estive, assicurando tranquillità e assistenza in caso di bisogno.