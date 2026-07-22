Il principe George, primogenito dell'erede al trono britannico William e della principessa di Galles Kate, celebra oggi il suo tredicesimo compleanno. Per segnare questo importante traguardo e il suo ingresso simbolico nell'adolescenza, la famiglia reale ha diffuso un ritratto ufficiale che lo immortala in vesti da teenager. Lo scatto, opera del fotografo di corte Matt Porteous, è stato pubblicato sui profili social di Kensington Palace, suscitando grande interesse.

La fotografia ritrae George, secondo nella linea di successione alla corona britannica, con un'espressione sorridente e disinvolta.

Indossa una giacca e pantaloni blu, senza cravatta, e tiene le mani in tasca, un'immagine che ne sottolinea la crescente statura e la personalità. Il ritratto è stato realizzato nel parco di Kensington Palace alcune settimane fa, a margine della parata Trooping the Colour. Le congratulazioni per il compleanno sono giunte dai genitori, dai fratelli, e separatamente anche dal nonno, re Carlo III, e dalla regina Camilla.

Un nuovo capitolo: l'ingresso a Eton College

Il tredicesimo compleanno del principe George coincide con un passaggio cruciale nella sua formazione. A partire da settembre, infatti, il giovane principe inizierà la scuola superiore come convittore presso il prestigioso Eton College, un collegio privato d'élite situato nelle vicinanze di Windsor.

Questa scelta ripercorre le orme del padre William e dello zio Harry, entrambi ex studenti del rinomato istituto. La decisione, pur evidenziando una forte continuità con la tradizione familiare, ha generato discussioni nei media britannici, in particolare riguardo agli elevati costi della retta e alle implicazioni per il dibattito sulla modernizzazione della monarchia.

Eton College: prestigio e tradizione

Eton College si distingue come uno degli istituti scolastici più antichi e prestigiosi del Regno Unito, fondato nel lontano 1440. La scuola accoglie esclusivamente studenti maschi di età compresa tra i 13 e i 18 anni, offrendo un percorso di studi che coniuga un'eccellenza accademica riconosciuta a livello internazionale con un'ampia gamma di attività extracurriculari.

L'istituto è celebre per aver formato numerosi membri della famiglia reale e figure di spicco della società britannica. L'ammissione a Eton è subordinata a un rigoroso processo di selezione e comporta il versamento di una retta annuale considerevole.

La scelta di Eton per il principe George ribadisce l'intento della famiglia reale di preservare i legami con le proprie tradizioni storiche, pur in un contesto di crescente attenzione pubblica verso i temi dell'accessibilità e dell'evoluzione della monarchia. La diffusione del nuovo ritratto e l'annuncio dell'imminente ingresso a Eton rappresentano, dunque, una tappa significativa nella crescita e nel percorso istituzionale del giovane principe.