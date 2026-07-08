Roma, 8 luglio 2026 – L'associazione Pro Vita & Famiglia ha manifestato questa mattina davanti alla sede della Presidenza della Società Italiana di Pediatria (Sip), in via Cavour a Roma, chiedendo il ritiro immediato della Guida sull'identità di genere. I manifestanti hanno esposto cartelli con slogan come “Il genere fluido non è scienza: è ideologia” e “La Sip ritiri subito la Guida Gender”, contestando la pubblicazione “Oltre lo sguardo”, il primo manuale pediatrico italiano su identità di genere e orientamento affettivo e sessuale.

Il portavoce di Pro Vita & Famiglia, Jacopo Coghe, ha ribadito la richiesta di oltre 33.000 firmatari di una petizione.

Coghe ha chiesto al presidente Sip, Rino Agostiniani, di ritirare la Guida, che a loro dire “parla di bambini trans di 3 anni”, o le sue dimissioni. Ha inoltre sollecitato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss), Rocco Bellantone, a ritirare il patrocinio dell'ente alla presentazione della Guida, prevista al 38° Congresso Nazionale Acp (5 e 6 novembre) presso l'Iss.

Le contestazioni di Pro Vita & Famiglia

L'associazione ha consegnato alla Sip un documento con dieci domande per chiarimenti sul merito e sul metodo di redazione della Guida. Le questioni sollevate includono riferimenti a “carriera alias e spazi scolastici riservati senza alcuna valutazione specialistica preventiva”, l'assenza di menzione dell'obiezione di coscienza dei pediatri e le basi scientifiche per la raccomandazione di oltre 100 libri a tema Lgbt.

Coghe ha espresso l'aspettativa che il ministro Schillaci “faccia luce sul perché tale documento non sia mai stato sottoposto alla procedura di validazione del Sistema Nazionale Linee Guida”, secondo un decreto ministeriale del 2017. Ha concluso definendo la Guida un “cocktail ideologico, degno di un ente militante Lgbt, non di una realtà scientifica che dovrebbe assicurare la salute dei propri piccoli seguendo le evidenze mediche”.

La Guida “Oltre lo sguardo”: obiettivi e difesa della Sip

La Guida “Oltre lo sguardo”, elaborata dalla Società Italiana di Pediatria (Sip) e dall'Associazione Culturale Pediatri (Acp), è il primo strumento pediatrico italiano focalizzato sull'identità di genere, l'orientamento affettivo e sessuale e l'accoglienza delle differenze nei percorsi di cura.

Diffusa a metà giugno, la guida intende fornire ai medici strumenti, inclusi quelli linguistici, per creare ambulatori inclusivi e accoglienti per bambini e adolescenti LGBTQIA+ e le loro famiglie. Mira a contrastare stigma e discriminazioni che i giovani LGBTQIA+ possono subire, anche in ambito sanitario, con impatti sul benessere psicologico e l'autostima. Sottolinea l'importanza di un linguaggio rispettoso e non giudicante per una cura di qualità.

Di fronte alle polemiche, il presidente della Sip, Rino Agostiniani, ha parlato di una “reazione sproporzionata”. Ha chiarito che “non c'è alcun intento ideologico”, ma si tratta di una guida, simile ad altre prodotte dalla società scientifica, volta ad aiutare i pediatri ad accogliere e seguire al meglio bambini e famiglie.

Agostiniani ha evidenziato come la realtà sia cambiata, con famiglie diverse, incluse quelle omogenitoriali, per le quali il pediatra deve essere un punto di riferimento. La guida, ha aggiunto, offre indicazioni pratiche per l'accoglienza e la presa in carico di situazioni già esistenti.