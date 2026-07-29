La Procura di Bolzano ha avviato un'articolata indagine per falso ideologico, focalizzandosi su una serie di patentinini di bilinguismo risultati non autentici. Questo procedimento penale riguarda la presunta produzione e l'utilizzo di certificati falsi, che sarebbero stati impiegati illecitamente per partecipare a concorsi pubblici nella provincia autonoma dell'Alto Adige. Le prime verifiche hanno rivelato che diversi individui avrebbero presentato documentazione non valida, attestando in modo fraudolento la conoscenza delle lingue italiana e tedesca, un requisito indispensabile per l'accesso a molteplici impieghi nel settore pubblico locale.

L'inchiesta della Procura di Bolzano

L'inchiesta si concentra specificamente su numerosi certificati che, a seguito di accurate verifiche condotte dagli organi competenti, sono stati accertati come contraffatti. La Procura di Bolzano procede per il reato di falso ideologico, ipotizzando che tali documenti siano stati creati e utilizzati con il preciso intento di superare le selezioni pubbliche, aggirando l'obbligo di possedere effettivamente i requisiti linguistici stabiliti dalla normativa vigente. Al momento, le autorità non hanno divulgato i nomi degli indagati né il numero esatto dei patentini coinvolti in questa complessa vicenda, mantenendo la massima riservatezza sulle fasi iniziali dell'indagine.

Importanza dei patentini di bilinguismo

Il patentino di bilinguismo riveste un ruolo cruciale e rappresenta un requisito essenziale per l'accesso a una vasta gamma di posizioni lavorative nel settore pubblico dell'Alto Adige. In questa provincia, la profonda conoscenza sia della lingua italiana che di quella tedesca è esplicitamente richiesta dalla legislazione locale, a garanzia di un servizio pubblico efficiente e inclusivo. La validità e l'autenticità di questi certificati sono assicurate da rigorose procedure di esame e rilascio, gestite da enti appositamente preposti, il cui compito primario è verificare il reale possesso delle competenze linguistiche dichiarate. L'impiego di documenti falsi in questo contesto non solo costituisce un reato penale, ma comporta anche l'immediata esclusione dai concorsi e severe sanzioni legali, minando la trasparenza e l'equità delle selezioni pubbliche.

Le indagini sono tuttora in corso e proseguono con l'obiettivo di accertare l'intera portata del fenomeno e di identificare eventuali ulteriori responsabilità, sia nella fase di produzione che in quella di utilizzo dei certificati non autentici. L'operazione mira a ristabilire la legalità e l'integrità nei processi di selezione del personale pubblico in Alto Adige.