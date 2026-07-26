In occasione della giornata dedicata ai nonni e alle nonne, la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha rivolto un messaggio di vicinanza e augurio, richiamando le parole di Papa Leone. Proietti ha auspicato che tutti gli anziani della regione possano contare sempre sulla presenza di una persona cara, che sia un nipote o un amico, capace di offrire loro tenerezza e affetto. La presidente ha inoltre ribadito l'impegno dell'istituzione regionale a difendere i diritti degli anziani, garantendo attenzione, cura e supporto costante, con l'obiettivo primario di non lasciare soli i cittadini più fragili.

Iniziative regionali per la tutela degli anziani

La presidente Proietti ha sottolineato come, in un contesto regionale caratterizzato da un'età media in costante crescita e un aumento progressivo della popolazione anziana, l'Umbria intenda porsi come "quella carezza che aiuti a non aver paura della fragilità". Tra le azioni concrete intraprese per raggiungere tale scopo, Proietti ha menzionato l'istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone anziane. Questa iniziativa, promossa su impulso della vicepresidente dell’Assemblea legislativa Bianca Maria Tagliaferri, esponente del gruppo Umbria Domani, è stata formalizzata con la legge regionale 5 del 10 aprile 2026. "Siamo tra i primi a farlo", ha affermato la presidente sui social, evidenziando il carattere pionieristico di tale misura a livello nazionale.

Contesto territoriale e criticità nelle strutture per anziani

La situazione dell'assistenza agli anziani nell'area del Trasimeno è stata discussa in un incontro organizzato dallo Spi Cgil a Tavernelle. È emersa la carenza di posti letto nelle residenze protette (la Creusa Brizi Bittoni di Città della Pieve, Casa Serena a Magione e la San Sebastiano di Panicale): a fronte di circa 136 posti disponibili, ne servirebbero altrettanti per smaltire le liste d'attesa. Il sindacato ha sollecitato la Regione a maggiori finanziamenti per il supporto delle persone anziane, in particolare quelle fragili e non autosufficienti.

All'incontro hanno partecipato la presidente Proietti e l'assessora Meloni. Entrambe hanno ribadito l'impegno regionale a sopperire alle carenze, con Proietti che si è focalizzata sull'incremento dei posti letto convenzionati e l'assessora Meloni sull'importanza di un maggior ricorso a sostegni e cure domiciliari.

Tuttavia, è stato riconosciuto che, data la crescente incidenza della non autosufficienza e le continue richieste di assistenza, un aumento dei posti nelle residenze rimane una necessità impellente per il territorio del lago Trasimeno.