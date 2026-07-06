Il Pronto soccorso dell'ospedale “San Giuseppe” di Isili è tornato pienamente operativo, ripristinando un servizio di vitale importanza per l'intera comunità locale. La sua riapertura segna la fine di una chiusura temporanea che aveva destato preoccupazione, avvenuta sabato 4 luglio.

La direzione della Asl di Cagliari ha fornito chiarimenti in merito alla sospensione del servizio, spiegando che si è resa necessaria a causa di un'improvvisa e imprevista carenza di personale medico. Tale situazione, ha precisato l'azienda sanitaria, non ha permesso di trovare sostituzioni adeguate nelle tempistiche richieste per mantenere gli standard di sicurezza e assistenza.

Durante il periodo in cui il presidio di Isili è rimasto chiuso, la tutela della salute dei cittadini è stata comunque garantita attraverso una serie di misure immediate. È stata attivata prontamente la rete del 118 per le emergenze, è stata assicurata la presenza della Continuità assistenziale e si è mantenuto un costante raccordo operativo con i Pronto soccorso di riferimento nelle aree limitrofe. Questo sistema ha permesso di gestire le urgenze e di indirizzare i pazienti verso le strutture appropriate.

Il ripristino del servizio di emergenza-urgenza

Con la riapertura, il Pronto soccorso di Isili riassume la sua funzione cruciale, garantendo nuovamente il fondamentale servizio di emergenza urgenza per il bacino d'utenza.

La decisione di sospendere temporaneamente le attività, seppur complessa, è stata dettata dall'esigenza prioritaria di salvaguardare la sicurezza dei pazienti, evitando situazioni di rischio dovute alla mancanza di medici specialisti.

La Asl di Cagliari ha voluto sottolineare l'impegno profuso per superare l'impasse e ripristinare la piena funzionalità del servizio. La celerità con cui si è giunti alla riattivazione testimonia la volontà dell'azienda di rispondere prontamente alle esigenze del territorio, assicurando che l'assistenza sanitaria di primo livello sia sempre accessibile alla popolazione.

Le iniziative per rafforzare l'organico e i servizi

Per affrontare la carenza di personale medico in modo strutturale e prevenire il ripetersi di simili situazioni in futuro, l'azienda sanitaria ha già avviato concrete iniziative.

Sono state attivate ulteriori manifestazioni d’interesse, strumenti volti al reclutamento di nuovi medici. Questa strategia è frutto di una stretta e proficua collaborazione con la Regione e l'Ares, enti fondamentali per la pianificazione e l'attuazione delle politiche sanitarie regionali.

L'obiettivo primario di questa sinergia è duplice. Da un lato, si mira a costruire un piano di interventi specifico per il periodo estivo, tradizionalmente più delicato per la gestione degli organici a causa delle ferie e dell'aumento delle presenze turistiche. Dall'altro, si intende avviare soluzioni strutturali a lungo termine, essenziali per stabilizzare l’organico e rafforzare i servizi offerti dal presidio ospedaliero di Isili. Questo impegno mira a garantire una continuità assistenziale di qualità e a consolidare la presenza sanitaria sul territorio.