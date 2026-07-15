I lavori di riqualificazione che hanno interessato diverse aree del Pronto soccorso del Policlinico Duilio Casula di Monserrato sono stati conclusi in anticipo rispetto alle previsioni iniziali. Gli interventi, fondamentali per migliorare l'accoglienza dei pazienti e rafforzare l'intero percorso di assistenza, si sono svolti senza interruzioni del servizio, garantendo la piena operatività della struttura.

Dettagli e Fasi degli Interventi di Riqualificazione

Il progetto di ammodernamento è stato accuratamente suddiviso in quattro fasi operative distinte, ciascuna mirata a specifiche sezioni del Pronto soccorso.

La prima fase ha riguardato lo spazio antistante la shock room, un'area critica per le emergenze, la stanza di decontaminazione e una porzione delle medicherie, essenziali per la gestione dei farmaci e dei materiali sanitari. Successivamente, la seconda fase ha concentrato l'attenzione sull'area prospiciente la sala gessi, un punto nevralgico per l'assistenza traumatologica.

La terza fase degli interventi ha visto la completa riqualificazione della pavimentazione della camera calda, un ambiente di vitale importanza per l'arrivo e il primo triage dei pazienti trasportati dai mezzi di soccorso. Infine, la quarta fase ha completato il ciclo di lavori, interessando la pavimentazione delle restanti medicherie, anch'esse strategicamente posizionate in prossimità della shock room, assicurando così una continuità funzionale, igienica e di sicurezza in tutte le aree chiave.

Continuità del Servizio e Impegno del Personale

Un aspetto di primaria importanza di questi lavori è stata la costante continuità dell'attività di assistenza, che non ha subito alcuna interruzione durante l'intero periodo degli interventi. L'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari ha fornito ampie rassicurazioni, confermando che il servizio ha mantenuto una capacità di presa in carico invariata, gestendo in media lo stesso numero di pazienti registrato nelle settimane precedenti l'avvio del cantiere. Questo risultato eccezionale è stato reso possibile grazie al forte impegno e alla stretta collaborazione di tutto il personale coinvolto, inclusi medici, infermieri, operatori socio-sanitari (OSS) e tecnici, che hanno lavorato in sinergia per minimizzare ogni potenziale disagio.

Contesto, Obiettivi e Conclusione Anticipata

Gli interventi di riqualificazione, avviati a partire dal 20 aprile, erano stati meticolosamente programmati con una suddivisione in fasi proprio per ridurre al minimo i potenziali disagi per i pazienti e per garantire la piena operatività del Pronto soccorso. La necessità di questi lavori era emersa chiaramente dopo anni di intenso utilizzo della struttura, rendendo indispensabile una manutenzione profonda e un ammodernamento per assicurare una migliore accoglienza e una maggiore sicurezza sia per i pazienti che per il personale sanitario che vi opera quotidianamente.

Le tempistiche inizialmente previste per il completamento delle opere indicavano una conclusione agli inizi di agosto.

Tuttavia, grazie a un'organizzazione efficiente, a una pianificazione scrupolosa e all'impegno costante delle squadre di lavoro, gli interventi sono stati completati con successo prima del termine stabilito. Sebbene l'Azienda avesse preventivamente comunicato la possibilità di rallentamenti, in particolare per i tempi di attesa dei pazienti non urgenti, e avesse espresso scuse preventive per eventuali inconvenienti, la gestione strategica delle fasi ha permesso di limitare significativamente l'impatto sulle attività, mantenendo inalterata la fondamentale capacità di assistenza del Pronto soccorso.