La Provincia di Bolzano, rappresentata dal suo presidente Arno Kompatscher, e l'Inps Trentino-Alto Adige, con il direttore regionale Vittorio Feliciani, hanno formalizzato la sottoscrizione del contratto di compravendita per un terzo lotto di immobili. Questi beni, di proprietà dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sono strategicamente situati a Bolzano, nelle aree di via Orazio e piazza Vittoria.

L'operazione odierna segue gli acquisti precedenti: la Giunta provinciale aveva già deliberato l’acquisizione del primo lotto nell’ottobre 2023 e del secondo nel dicembre 2024.

La Direzione regionale Trentino-Alto Adige dell’Inps aveva poi presentato alla Provincia, nel marzo 2025, un’offerta per la vendita di questo terzo compendio, anch'esso ubicato nella dinamica zona di piazza Vittoria. Recentemente, la Giunta provinciale ha dato il via libera all'acquisto di tre specifici immobili commerciali, identificati in via Orazio 1, via Orazio 2 e piazza Vittoria 39, per un investimento complessivo di 1.665.000 euro.

L'Acquisizione e gli Obiettivi Strategici

Il presidente Kompatscher ha evidenziato come l’acquisizione di questo terzo lotto sia fondamentale per il completamento dell’intervento di riqualificazione dell’intera area di piazza Vittoria. L'operazione permetterà una più efficiente razionalizzazione della gestione degli immobili, che saranno destinati a diverse funzioni essenziali: alloggi per studenti, uffici provinciali e spazi commerciali, a diretto beneficio della comunità di Bolzano.

L’assessore provinciale Christian Bianchi ha rafforzato questo concetto, affermando che l'integrazione del terzo lotto renderà l'intero compendio di piazza Vittoria omogeneo e pienamente funzionale, contribuendo significativamente allo sviluppo urbano della città.

Dal canto suo, il direttore regionale dell’Inps, Vittorio Feliciani, ha sottolineato che l’obiettivo primario dell'Istituto era la riqualificazione del patrimonio immobiliare inutilizzato. Questo processo ha coinvolto attivamente amministrazioni e comunità locali, e Feliciani ha espresso soddisfazione nel constatare la creazione di valore sul territorio, frutto di queste proficue collaborazioni.

Destinazione d'Uso e Benefici per la Città

I tre immobili acquisiti dalla Provincia, situati in via Orazio 1, via Orazio 2 e piazza Vittoria 39, sono destinati a ospitare alloggi per studenti, uffici provinciali e spazi commerciali. Questa operazione si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione urbana già avviato con le precedenti acquisizioni, con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio immobiliare in una delle zone centrali e più vitali di Bolzano.

L'investimento complessivo per l'acquisto di questi tre immobili ammonta a 1.665.000 euro. L'intervento è finalizzato a ottimizzare l'efficienza e la funzionalità nella gestione degli spazi, sia pubblici che privati, all'interno dell'area di piazza Vittoria. Ciò risponde direttamente alle esigenze della cittadinanza e promuove attivamente lo sviluppo urbano sostenibile della città.