Enrico Abumhere, noto nell'ambiente musicale bolognese come il rapper 'Bubu', ha reso pubblica una grave denuncia: sarebbe stato aggredito da un agente di polizia che, a suo dire, era già stato coinvolto nel controverso caso della morte di Abderrahim Fakir. L'episodio, avvenuto in via Mazzini a Bologna, è stato documentato da un video diffuso dal rapper sui social media, nel quale si vedono tre agenti intenti a immobilizzarlo.

Secondo la testimonianza di Abumhere, uno degli agenti, descritto come «il più sbruffone», sarebbe lo stesso che, pochi giorni prima, aveva tenuto le mani sulla testa di Fakir durante un intervento delle forze dell'ordine nel quartiere Pilastro.

In quell'occasione, il quarantaduenne di origine marocchina era deceduto. «Sono sicuro al mille per mille che era lui, mi stava sopra e l’ho visto bene in faccia», ha dichiarato il rapper. La sua ricostruzione dei fatti inizia con un fermo per aver guidato un monopattino senza casco. Durante l'intervento, sarebbe scaturito un acceso confronto verbale con uno degli agenti. «Lui si è avvicinato e cercava di farmi cadere, allora mi sono difeso. Eravamo uno contro uno. Non gli ho dato uno schiaffo, né un pugno».

Dettagli dell'intervento e la denuncia del rapper

Abumhere ha raccontato di essere stato gettato a terra, ammanettato e successivamente condotto in Questura. Ha inoltre affermato che il poliziotto in questione «gli è rimasto sopra con un atteggiamento minaccioso per molto tempo...

È stato un abuso di potere». Il giovane, che porta una protesi a una gamba, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. In seguito all'accaduto, ha presentato una propria denuncia ai carabinieri.

Il contesto: la morte di Abderrahim Fakir a Bologna

Il riferimento di Abumhere si inserisce nel più ampio e delicato caso di Abderrahim Fakir, un uomo di 42 anni di origine marocchina, deceduto durante un controllo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le prime informazioni disponibili indicavano che l'intervento delle volanti in via Svevo era stato richiesto a seguito di segnalazioni di residenti, poiché Fakir stava «dando in escandescenze». Gli agenti, in presenza di personale sanitario del 118, avrebbero utilizzato spray urticante e immobilizzato l'uomo con delle fascette ai polsi.

Subito dopo, Fakir ha accusato un malore ed è deceduto.

Per fare piena luce sull'accaduto, la Procura ha disposto l'autopsia. Le indagini sono tuttora in corso e vedono coinvolte la Squadra mobile, la Digos della questura e i carabinieri. Dopo la tragica notizia, numerosi parenti e amici della vittima si sono radunati, chiedendo con forza chiarezza e giustizia per Abderrahim Fakir, ribadendo la necessità di conoscere la verità sui fatti.