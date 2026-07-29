Una maxi piantagione di canapa indiana, composta da ben 1.200 arbusti, è stata scoperta e sequestrata dai carabinieri nel territorio della Vallata dello Stilaro, in provincia di Reggio Calabria. L'operazione, condotta dai militari della Stazione di Stilo con il supporto della Sezione operativa di Roccella Jonica, ha permesso di individuare la vasta coltivazione in un'area particolarmente impervia e fittamente vegetata, ideale per l'occultamento di attività illecite.

La scoperta è avvenuta durante un'accurata attività di controllo del territorio, mirata al contrasto della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

La piantagione si estendeva su diversi filari e, a testimonianza di una notevole organizzazione, era dotata di un articolato impianto di irrigazione, essenziale per la crescita e il mantenimento delle piante.

Le caratteristiche strutturali della coltivazione, secondo quanto evidenziato dalle forze dell'ordine, “rendono bene l'idea di un fenomeno strutturato, capace di sfruttare l'isolamento rurale della Locride per alimentare un’economia illecita ed estremamente redditizia a vantaggio dei gruppi criminali locali”. Questo sottolinea la complessità e la portata dell'attività illecita interrotta.

La scoperta e l'organizzazione criminale dietro la coltivazione

L'individuazione della piantagione nella Vallata dello Stilaro, un'area nota per la sua difficile accessibilità e per la presenza di zone rurali isolate, conferma la scelta strategica di luoghi remoti per condurre tali attività.

L'esistenza di un impianto di irrigazione sofisticato non solo garantiva la vitalità degli arbusti, ma rivela anche una chiara capacità logistica e un investimento significativo da parte dei responsabili.

L'intera area è stata immediatamente sottoposta a sequestro. Le indagini sono attualmente in corso e proseguiranno con l'obiettivo di identificare e assicurare alla giustizia i soggetti coinvolti nella gestione e nel finanziamento di questa vasta coltivazione di canapa indiana.

Il contesto territoriale: la Vallata dello Stilaro e la Locride

La Vallata dello Stilaro si inserisce nel più ampio contesto della provincia di Reggio Calabria, all'interno della storica regione della Locride. Questa zona è caratterizzata da un paesaggio prevalentemente montuoso e da una fitta vegetazione, elementi che, pur conferendo grande bellezza naturale, la rendono purtroppo un terreno fertile per l'occultamento di attività criminali, come la produzione di sostanze stupefacenti.

La Locride, che abbraccia numerosi comuni e si estende lungo la fascia ionica della Calabria, è un territorio che le forze dell'ordine monitorano costantemente. Le operazioni di contrasto alle attività criminali, in particolare quelle legate alla produzione e allo spaccio di droga, sono frequenti in quest'area, evidenziando la persistenza di un problema che richiede un'azione decisa e continua da parte delle autorità.