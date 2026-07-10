La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria ha confermato la condanna all'ergastolo per Giuseppe Graviano e Rocco Santo Filippone. La sentenza è stata emessa nell'ambito del processo noto come "Ndrangheta stragista bis", ribadendo quanto già stabilito in primo grado dopo la camera di consiglio.

Il procedimento giudiziario si concentrava su due efferati omicidi avvenuti nel 1994: quelli dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo. I due militari furono tragicamente uccisi in un agguato sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Graviano e Filippone erano stati accusati di essere i mandanti di questi delitti, inquadrati in una più ampia e sanguinosa strategia di attacco alle istituzioni dello Stato.

La Corte ha ritenuto pienamente provata la responsabilità dei due imputati, confermando così la pena massima già inflitta dal Tribunale di primo grado.

Le motivazioni della sentenza d'appello

La sentenza della Corte d'Assise d'Appello ha con fermezza ribadito la gravità dei fatti contestati, evidenziando il ruolo cruciale di Graviano e Filippone nella pianificazione e nell'esecuzione degli omicidi. Secondo l'accusa, i due avrebbero operato all'interno di una strategia criminale condivisa tra la 'Ndrangheta e Cosa Nostra, mirata a colpire in modo indiscriminato rappresentanti delle forze dell'ordine. Il dispositivo della sentenza ha pienamente confermato la ricostruzione accusatoria che era stata già accolta in primo grado.

Durante le fasi del processo, sono stati ascoltati numerosi testimoni e analizzati diversi elementi probatori di fondamentale importanza. Questi hanno condotto la Corte a ritenere fondate e inequivocabili le responsabilità dei due imputati. La decisione finale consolida l'impianto accusatorio e la linea investigativa e processuale seguita dalla Procura nel corso dell'intero procedimento.

Il ruolo della Corte d'Assise d'Appello

La Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria rappresenta l'organo giudiziario superiore competente per i processi di secondo grado, specialmente quelli relativi ai reati più gravi come l'omicidio e l'associazione mafiosa. Questa importante istituzione opera nel distretto di Reggio Calabria, con il compito specifico di riesaminare le sentenze emesse in primo grado dalle Corti d'Assise territoriali, valutando attentamente eventuali ricorsi presentati dalle parti coinvolte.

La conferma della condanna all'ergastolo per Graviano e Filippone costituisce un passaggio significativo e un risultato rilevante nell'ambito della incessante lotta alla criminalità organizzata. Tale verdetto testimonia la continuità e la determinazione dell'azione giudiziaria dello Stato nei confronti dei responsabili di gravissimi reati di stampo mafioso, riaffermando l'impegno nella tutela della legalità e della sicurezza pubblica.