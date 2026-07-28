La direttrice generale dell’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Reggio Calabria, Maddalena Berardi, ha rassicurato la popolazione: "Non c’è nessun allarme, non esiste nessun rischio", in merito al caso di legionellosi e alla presenza di legionella con valori superiori al limite di sicurezza rilevati in un albergo cittadino.

Berardi ha precisato che "dagli atti in mio possesso non c’è nessun rischio", in quanto la vicenda si è conclusa già sabato pomeriggio con un'ordinanza del sindaco di momentanea sospensione delle attività dell’hotel. Un caso di legionellosi ha attivato lo Spisal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro) e l’Arpacal per campionature con esito positivo.

L'Asp ha quindi attivato tutte le misure di cautela previste dai protocolli ministeriali.

Intervento del Sindaco e procedure di sicurezza

È stata data tempestiva comunicazione al sindaco Francesco Cannizzaro che, nella sua qualità di massima autorità sanitaria locale, ha disposto con propria ordinanza la sospensione temporanea di ogni attività dell'albergo. Berardi ha sottolineato l'applicazione del principio della massima cautela e la grande collaborazione dei gestori dell’hotel.

Le procedure prevedono la ripetizione delle analisi non prima di 48 ore dalla bonifica. Se gli esiti di queste nuove analisi saranno negativi, si procederà con le comunicazioni per la riapertura. La direttrice ha inoltre concluso: "Non mi risultano altri sintomatici".

Condizioni per la riapertura della struttura

L'ordinanza sindacale impone la chiusura temporanea della struttura ricettiva fino al completamento delle operazioni di sanificazione e disinfezione della rete idrica. La riapertura sarà consentita solo dopo il completamento degli interventi di bonifica e la successiva presentazione della certificazione ufficiale rilasciata dagli organi competenti, attestante la completa eliminazione del batterio dagli impianti. Questo iter è fondamentale per prevenire ulteriori rischi di contagio.