Una struttura ricettiva di Reggio Calabria è stata oggetto di un'ordinanza di chiusura emessa dal sindaco della città. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell'accertamento di un caso di legionellosi e, successivamente, della rilevazione della presenza del batterio della Legionella all'interno dell'albergo, con valori superiori ai limiti di sicurezza stabiliti. La decisione sottolinea l'impegno delle autorità locali nel garantire la salute pubblica e la sicurezza degli ambienti aperti al pubblico, agendo prontamente di fronte a potenziali rischi sanitari.

L'Ordinanza Sindacale e le Motivazioni Sanitarie

L'ordinanza sindacale, che dispone la sospensione immediata dell'attività, è stata notificata ai responsabili della gestione dell'albergo. Questa misura cautelativa è stata adottata in seguito alle approfondite verifiche condotte dalle autorità sanitarie competenti, le quali hanno confermato la contaminazione da Legionella. Questo batterio è noto per essere l'agente eziologico della legionellosi, una malattia infettiva che può manifestarsi in forme gravi, colpendo principalmente l'apparato respiratorio e potendo causare polmoniti severe. La riapertura della struttura è vincolata al completamento di tutte le operazioni di bonifica e alla successiva presentazione di una certificazione ufficiale che attesti la totale assenza del batterio, garantendo così un ambiente sicuro per ospiti e personale.

Prevenzione e Gestione del Rischio Legionella

La Legionella è un microrganismo che trova il suo habitat ideale negli impianti idrici, sia naturali che artificiali, e la sua trasmissione avviene tipicamente per inalazione di aerosol contaminati, ovvero piccole particelle d'acqua disperse nell'aria. Per prevenire la proliferazione di questo batterio, le autorità sanitarie raccomandano vivamente l'implementazione di controlli periodici e interventi di manutenzione costante sugli impianti idrici, in particolare quelli delle strutture ricettive e degli edifici pubblici. La bonifica degli impianti rappresenta, in questo contesto, una misura fondamentale e non procrastinabile per eliminare il rischio di contaminazione e assicurare la sicurezza igienico-sanitaria.

Il processo di sanificazione deve essere eseguito da aziende specializzate e autorizzate, e i risultati devono essere convalidati da nuove analisi e campionamenti.

Il Comune di Reggio Calabria, attraverso l'azione del sindaco, ha voluto ribadire l'importanza cruciale del rispetto delle più stringenti norme igienico-sanitarie. L'ordinanza sottolinea inoltre la necessità di una tempestività esemplare negli interventi ogni qualvolta si riscontri la presenza di agenti patogeni in ambienti destinati all'accoglienza del pubblico. La struttura alberghiera in questione potrà dunque riprendere la propria attività operativa solo ed esclusivamente dopo aver completato con successo le procedure di sanificazione e aver ottenuto la verifica ufficiale, tramite apposita certificazione, dell'avvenuta e completa eliminazione della contaminazione da Legionella. Questo iter garantisce che ogni potenziale rischio per la salute sia stato definitivamente rimosso prima della riapertura al pubblico.