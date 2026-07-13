Due antichi volumi del XVI e XVII secolo, sottratti durante e dopo l’occupazione nazista di Roma, sono stati formalmente restituiti alla Comunità Ebraica di Roma e al Collegio Rabbinico Italiano. La cerimonia si è svolta il 13 luglio 2026 presso il Museo Ebraico di Roma, segnando un momento significativo per il recupero del patrimonio culturale ebraico italiano.

I libri, rintracciati sul mercato antiquario statunitense, sono stati recuperati grazie all’attività congiunta dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, coordinati dalla Procura di Roma, in stretta collaborazione con le autorità statunitensi e il Ministero della Cultura.

I due preziosi testi restituiti sono il "Peirush Megilath Esther", un commentario al Libro di Ester del rabbino Elisha Gallico, stampato a Venezia nel 1583 e originariamente parte della biblioteca Talmud Torah della Comunità Ebraica di Roma. Il secondo volume è il "Nachalath Ya’akov" di Yaakov Hailpron, edito a Padova nel 1622, proveniente dal patrimonio del Collegio Rabbinico Italiano e custodito presso la Biblioteca Nazionale dell’Ebraismo Italiano “Tullia Zevi”.

La cerimonia di restituzione e le dichiarazioni istituzionali

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerose figure istituzionali di rilievo. Erano presenti il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il Rabbino Capo di Roma Riccardo Di Segni, il Comandante dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, Generale di Brigata Antonio Petti, il Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Roma Giovanni Conzo, il Presidente della Comunità Ebraica di Roma Victor Fadlun e la Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) Livia Ottolenghi.

Durante l'evento, Victor Fadlun ha sottolineato l'importanza del "ritorno a casa" di questi volumi, definendoli "un frammento della storia della Comunità Ebraica di Roma, testimoni vivi di una tradizione di studio che ha accompagnato generazioni di ebrei romani attraverso persecuzioni e rinascite". Ha evidenziato come la sottrazione di un libro interrompa un legame con il passato, rendendo il recupero "anzitutto quello di una restituzione di memoria".

Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha definito la giornata "storica", rimarcando l’importanza di trasmettere alle nuove generazioni il valore della memoria, promuovendo i principi di convivenza e rispetto. La presidente dell’UCEI, Livia Ottolenghi, ha ribadito il ruolo cruciale della cultura nella prevenzione dell’odio, affermando che "l’antisemitismo si combatte a 360 gradi" e che la restituzione di questi testi rafforza il rispetto e la conoscenza come strumenti efficaci nella lotta all’odio.

Il Rabbino Capo Riccardo Di Segni ha parlato di un "tempo del recupero", esprimendo l'auspicio che questo evento sia solo l'inizio di ulteriori restituzioni. Ha inoltre ricordato che i volumi recuperati non sono solo libri ebraici, ma costituiscono una parte integrante della cultura italiana, essendo stati scritti da rabbini italiani e stampati in Italia. "Appartengono alla storia culturale del Paese, che non può essere raccontata senza il contributo della presenza ebraica", ha concluso.