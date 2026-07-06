Un nuovo grave incidente con il quad ha scosso l'entroterra imperiese nel pomeriggio di domenica 5 luglio 2026, nella zona di Bosco di Rezzo. Intorno alle ore 17:00, una coppia di residenti è rimasta coinvolta quando il quad, per cause ancora in corso di accertamento, è uscito di strada precipitando per circa 80 metri in una scarpata. La donna ha riportato le ferite più serie.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Imperia, con squadra e personale SAF (Speleo Alpino Fluviale). Data la posizione impervia, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Grifo per il recupero.

La donna, con sospetta frattura a un arto superiore, è stata recuperata con il verricello e trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono state giudicate più preoccupanti. Il marito ha riportato solo lievi escoriazioni ed è stato soccorso sul posto. I vigili del fuoco hanno assistito il personale dell'elicottero, mettendo in sicurezza il quad e recuperando i documenti.

Precedenti e pericoli dell'entroterra

Questo incidente si aggiunge a un'altra tragedia avvenuta pochi giorni prima. Il 2 luglio 2026, sul Monte Saccarello, nel comune di Triora, tre cittadini francesi – Jean Jacques Gioanni, Rodolphe Gaglio e Pierre Antoine Biancheri – hanno perso la vita precipitando con il loro quad nei pressi del rifugio La Terza.

L'entroterra imperiese, con strade sterrate e percorsi montani, è meta apprezzata dagli appassionati di fuoristrada. Tuttavia, la natura spesso impervia e le condizioni variabili dei tracciati richiedono massima prudenza per evitare simili incidenti.