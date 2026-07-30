La circolazione ferroviaria nel cruciale nodo di Firenze è stata completamente ripristinata dopo un'interruzione programmata durata circa 84 ore. Lo stop si è reso indispensabile per consentire a Rete Ferroviaria Italiana – parte integrante del Gruppo FS – di portare a termine l'importante e complesso intervento di sostituzione del cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino”. Questo intervento infrastrutturale è cruciale per la sicurezza e l'efficienza della rete ferroviaria fiorentina.

I lavori sono stati meticolosamente pianificati e distribuiti su due distinte finestre temporali.

La prima fase si è svolta dalle ore 23 di domenica 5 luglio alle ore 4 di venerdì 10 luglio. La seconda, e ultima, fase ha avuto luogo dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio. Durante questi periodi specifici, la circolazione ferroviaria sulle tratte strategiche Firenze Campo di Marte–Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte–Firenze Santa Maria Novella è stata totalmente sospesa, con conseguenti impatti sui collegamenti nazionali.

Impatti sulla mobilità e soluzioni operative

La sospensione delle linee nel capoluogo toscano ha generato conseguenze dirette sulla mobilità ferroviaria di lunga percorrenza. Per gestire la situazione e minimizzare i disagi, i treni sono stati prontamente instradati sulla linea Tirrenica.

Questa riorganizzazione ha previsto l'attivazione di due convogli all’ora sulla tratta principale tra Roma e Milano/Torino. Tuttavia, tale deviazione ha comportato un incremento dei tempi di viaggio, che in alcuni casi ha raggiunto circa due ore e trenta minuti. È fondamentale sottolineare che tali allungamenti sono stati preventivamente inseriti nei sistemi di vendita, garantendo così la massima trasparenza ai viaggiatori. La ripresa graduale della circolazione, avvenuta al termine di tutte le operazioni previste, ha permesso la completa riapertura delle linee ferroviarie interessate, segnando il successo dell'intervento.

Il ruolo strategico di Rete Ferroviaria Italiana

Rete Ferroviaria Italiana (RFI), in quanto società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano, ricopre un ruolo di primaria importanza nella gestione, manutenzione e nello sviluppo costante dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

Interventi complessi e mirati come quello appena concluso a Firenze sono fondamentali per assicurare l'efficienza operativa, la sicurezza e la modernizzazione dell'intera rete. La sostituzione di strutture chiave come il cavalcaferrovia “Ponte al Pino” dimostra l'impegno costante di RFI nel garantire un sistema ferroviario resiliente e affidabile, a beneficio di milioni di passeggeri e del trasporto merci, contribuendo attivamente al progresso infrastrutturale del Paese.