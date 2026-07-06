Dal primo pomeriggio di lunedì 6 luglio 2026, sono state avviate ricerche a tutto campo per due escursionisti, marito e moglie, dei quali si sono persi i contatti tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. L'ultimo contatto telefonico con la coppia risale a mercoledì sera, intorno alle 22:30. L'allarme è stato lanciato il 6 luglio da un familiare, non essendosi presentati alla prenotazione.

I due avevano programmato di percorrere giovedì i sentieri CAI 352 e 353, un percorso impegnativo che dal Rifugio Pordenone conduce al Rifugio Padova, passando per la Val d’Arade.

L'auto è parcheggiata presso il Rifugio Pordenone, a Cimolais. Alle operazioni partecipano vigili del fuoco (Pordenone e Belluno) e Soccorso Alpino (Valcellina e Belluno). Alcuni velivoli sorvolano la zona, e il campo base è stato allestito presso l'aviosuperficie di Pianpinedo.

Le squadre in campo e l'area delle ricerche

Le squadre di soccorso sono impegnate su un territorio montano che comprende sentieri e aree boschive tra le province di Pordenone e Belluno. I mezzi aerei sorvolano le zone più impervie, con supporto cruciale. Le squadre di terra stanno battendo i sentieri CAI 352 e 353 e le aree circostanti. Il coordinamento delle operazioni avviene presso la base logistica di Pianpinedo, dove vengono raccolte le informazioni utili per orientare le ricerche.

Il ruolo del Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino, coinvolto in queste ricerche, è specializzato nel recupero e nell’assistenza di persone disperse o in difficoltà in ambiente montano. Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) opera su tutto il territorio, collaborando con vigili del fuoco, forze dell’ordine e altri enti per la sicurezza montana. Il CNSAS interviene in situazioni di emergenza (incidenti, smarrimenti, calamità naturali), usando personale addestrato e attrezzature specifiche per il soccorso in quota e in zone impervie.