Le autorità del Kosovo hanno sequestrato circa 1 milione di euro in oro e contanti, provento di riciclaggio legato al traffico di droga. L'operazione, frutto della collaborazione con la Direzione distrettuale antimafia di Trieste e la Guardia di Finanza di Gorizia, ha permesso di bloccare beni riconducibili a una rete criminale attiva tra Italia e Kosovo.

Le indagini hanno svelato un sofisticato meccanismo: il denaro illecito, generato dallo spaccio di sostanze stupefacenti in Italia, veniva trasferito in Kosovo. Qui, per occultarne l'origine, veniva convertito in lingotti d'oro e depositato in cassette di sicurezza.

Il sequestro è avvenuto nell'ambito di un'ampia inchiesta internazionale, con le autorità italiane e kosovare che hanno operato sinergicamente. Le somme sono state individuate tramite meticolosi accertamenti bancari e patrimoniali.

Il meccanismo del riciclaggio

L'operazione ha ricostruito il percorso del denaro illecito, dallo spaccio in Italia alla sua trasformazione in oro in Kosovo. Il sistema prevedeva il trasferimento di ingenti somme, convertite in lingotti per facilitarne occultamento e conservazione. Il valore complessivo dei beni sequestrati, tra oro e denaro contante, ammonta a circa 1 milione di euro. La collaborazione tra le forze dell'ordine è stata cruciale per identificare i responsabili e bloccare i beni.

Le indagini proseguono per accertare l'intera rete di soggetti coinvolti e il volume complessivo delle somme riciclate.

Cooperazione internazionale contro il crimine

La Guardia di Finanza di Gorizia e la Direzione distrettuale antimafia di Trieste hanno svolto un ruolo determinante nell'inchiesta. Il loro contributo, tramite supporto operativo e analisi finanziarie, è stato essenziale per tracciare i flussi e supportare il sequestro da parte delle autorità kosovare. Questo caso sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro riciclaggio e traffico di droga. L'attenzione si concentra sui meccanismi di occultamento dei proventi illeciti, come l'acquisto di oro e la movimentazione transnazionale di capitali, evidenziando la necessità di una risposta globale e coordinata.